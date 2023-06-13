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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

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Самое время отдохнуть на пляже. В Омскую область ненадолго вернется жара

13 июня 2023, 13:22
Фото: Город55
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В Омскую область до конца недели придет 27-градусная жара

Дожди и похолодание придут в воскресенье, 18 июня.

В ближайшие дни в регионе установится жаркая погода. Согласно информации сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», температура днем повысится до +26 градусов.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Ventusky

Завтра, 14 июня, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 8-13 м/с, воздух в дневное время прогреется до 26 градусов тепла. На следующий день, 15 июня, такая же жаркая погода будет стоять в регионе, однако местами все-таки ожидается гроза и кратковременный дождь.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Ventusky

В пятницу и субботу температура воздуха продолжит повышаться — до +27 градусов, без существенных осадков. А воскресенье, по данным «Вентускай.ком», ожидается дождь и похолодание до 21 градуса.

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#Ксения Карагодина#Погода#Погода в Омске#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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