Самое время отдохнуть на пляже. В Омскую область ненадолго вернется жара

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В ближайшие дни в регионе установится жаркая погода. Согласно информации сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», температура днем повысится до +26 градусов.
Завтра, 14 июня, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 8-13 м/с, воздух в дневное время прогреется до 26 градусов тепла. На следующий день, 15 июня, такая же жаркая погода будет стоять в регионе, однако местами все-таки ожидается гроза и кратковременный дождь.
В пятницу и субботу температура воздуха продолжит повышаться — до +27 градусов, без существенных осадков. А воскресенье, по данным «Вентускай.ком», ожидается дождь и похолодание до 21 градуса.