Самое время отдохнуть на пляже. В Омскую область ненадолго вернется жара

Завтра, 14 июня, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 8-13 м/с, воздух в дневное время прогреется до 26 градусов тепла. На следующий день, 15 июня, такая же жаркая погода будет стоять в регионе, однако местами все-таки ожидается гроза и кратковременный дождь.