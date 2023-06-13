РЭО: В Приморье будут работать предприятия по утилизации пенополистирола

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
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Updated Сегодня, 18:50
Потенциальные резиденты уже приступили к проведению предпроектных работ с учетом проектных решений экопромышленного парка. Об этом пишет vostokmedia.com.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что организацией производства по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена на территории экопромпарка займутся потенциальные резиденты — «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис». Процесс утилизации предусматривает производство вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, плит теплоизоляционных, а также гранул пеностекла, сообщил Буцаев.
«На сегодняшний день продукция объектов потенциальных резидентов довольно востребована в строительстве. Устойчивость вторичного полистирола к солнечному свету позволяет применять его для изготовления изделий, эксплуатирующихся на открытом воздухе», — указал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. Он также подчеркнул, что благодаря устойчивости гранулированного пеностекла к горению возможно успешное использование материала в качестве утеплителя в строительстве. Вторичный полиэтилен с его высокой температурой плавления может быть использован в производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов.
«Наша общая задача — выполнение показателей нацпроекта „Экология“, — заявила зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко. Однако она выразила убежденность, что для начала в этих целях понадобится не просто развернуть соответствующие производства, но разработать целое направление, включающее несколько этапов: от сбора отходов до их переработки. Такая работа проводится в Приморском крае, а меры поддержки, предоставленные отрасли, позволяют сделать ее более быстрой и эффективной, подвела итог Пархоменко.
До конца 2024 года ожидается возведение восьми экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.
Экопромышленные парки способствуют формированию экономики замкнутого цикла, а также выходу на показатели нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%.