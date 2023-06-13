РЭО: В Приморье будут работать предприятия по утилизации пенополистирола

«Наша общая задача — выполнение показателей нацпроекта „Экология“, — заявила зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко. Однако она выразила убежденность, что для начала в этих целях понадобится не просто развернуть соответствующие производства, но разработать целое направление, включающее несколько этапов: от сбора отходов до их переработки. Такая работа проводится в Приморском крае, а меры поддержки, предоставленные отрасли, позволяют сделать ее более быстрой и эффективной, подвела итог Пархоменко.