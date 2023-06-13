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РЭО: Российские технологии позволят сократить захоронение ТКО во Вьетнаме

13 июня 2023, 19:11
Фото: piqsels.com
Применение российских технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами может привести к сокращению полигонного захоронения во Вьетнаме на 20%.

Российский экологический оператор (РЭО) провел рабочую встречу с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Вьетнама, на которой обсуждались опыт и навыки в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, планы взаимных визитов и возможности совместных проектов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев представил несколько предложений, включающих производство и поставку контейнеров с датчиками, определяющими загрузку, вес и местоположение, а также перспективы локализации производства. Кроме того, он выразил готовность поставлять фандоматы, обеспечивать прослеживаемость твердых коммунальных отходов с помощью датчиков на мусоровозах и контейнерах, осуществлять контроль веса и поделиться опытом рекультивации полигонов и создания объектов для обращения с отходами.

Буцаев выразил надежду, что такое сотрудничество перейдет от слов к делу и поможет партнерам из Вьетнама осуществить реформу в области обращения с отходами с использованием российских технологий.

Российские производители и РЭО готовы разработать и внедрить систему обращения с твердыми коммунальными отходами, учитывающую климатические и местные особенности. Эта система будет включать в себя автоматические комплексы для сортировки отходов, линии производства топлива RDF и систему компостирования в бетонных ваннах. РЭО имеет опыт создания комплексных объектов для утилизации твердых коммунальных отходов общим объемом до 1 миллиона тонн в год, что соответствует годовому объему образования отходов в большинстве крупных городов.

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