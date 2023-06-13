РЭО: Российские технологии позволят сократить захоронение ТКО во Вьетнаме

Российские производители и РЭО готовы разработать и внедрить систему обращения с твердыми коммунальными отходами, учитывающую климатические и местные особенности. Эта система будет включать в себя автоматические комплексы для сортировки отходов, линии производства топлива RDF и систему компостирования в бетонных ваннах. РЭО имеет опыт создания комплексных объектов для утилизации твердых коммунальных отходов общим объемом до 1 миллиона тонн в год, что соответствует годовому объему образования отходов в большинстве крупных городов.