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Pole Dance в законе. Омская федерация по танцам на пилоне получит аккредитацию

13 июня 2023, 11:18
Фото: 1MI
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Омская федерация по танцам на пилоне получит государственную регистрацию

Пилонный спорт или pole dance — это разновидность танца, в котором исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики.

Омская спортивная федерация по пилонному спорту получит государственную аккредитацию. Соответствующий приказ подписал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Представителям федерации для получения аккредитации необходимо будет подать документы в минспорта до 14 июля 2023 года.

Пилонный спорт или pole dance — это разновидность танца, в котором исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области будут на официальном уровне развивать новый вид спорта. Статус аккредитованной федерации получили шашисты.

Омские шашисты вышли из тени. В регионе появилась новая официальная федерация
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#Евгений Игишев#Пилон#Стриптиз#Спорт#Дмитрий Крикорьянц#Общество#Pole Dance#Омск#Омская область
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