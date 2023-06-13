Pole Dance в законе. Омская федерация по танцам на пилоне получит аккредитацию

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Омская спортивная федерация по пилонному спорту получит государственную аккредитацию. Соответствующий приказ подписал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Представителям федерации для получения аккредитации необходимо будет подать документы в минспорта до 14 июля 2023 года.
Пилонный спорт или pole dance — это разновидность танца, в котором исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области будут на официальном уровне развивать новый вид спорта. Статус аккредитованной федерации получили шашисты.