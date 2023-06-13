Пермская ЦБК приняла участие в международной выставке RosUpack 2023

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Свою продукцию на выставке показала Пермская ЦБК, пишет properm.ru.
Делегация ПЦБК приняла участие в деловой программе Форума производителей и потребителей упаковки и отраслевой конференции «Растительные полимеры — новая нефть». На встречах обсуждались перспективы развития российской целлюлозно-бумажной отрасли в новых экономических реалиях, роль государственных и финансовых институтов для роста рынка, а также вопросы импортозамещения.
По мнению специалистов, целлюлозно-бумажная промышленность сегодня занимает одну из самых высоких позиций в экономике страны по уровню цикличности. Объемы переработки отходов бумаги и картона превышают 60%. Один из спикеров, председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко отметил, что увеличить этот показатель поможет механизм расширенной ответственности производителей (РОП). С ее помощью ответственность за утилизацию упаковки будут нести производители. Ожидается, что новая система РОП начнет действовать в следующем году.
Бойченко также рассказал, что ежегодно в стране образуется 50 млн тонн ТКО, из этого объема перерабатывается 5 млн тонн макулатуры, то есть 10% уже переведено в циклическую экономику. По его словам, в течение следующих трех лет этот показатель должен вырасти в пять раз. Бойченко отметил, что это огромный рынок, и в стране должны создаваться условия, в первую очередь для малого бизнеса, чтобы компании могли быстрее проходить этапы лицензирования при работе с ТКО, и условия для реализации продукции из вторичного сырья.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков рассказал о планах предприятия на ближайшие месяцы. По его словам, компания планирует установить новый напорный ящик на производстве, чтобы улучшить технологичность ролевого сырья и увеличить скорость работы гофроагрегатов. Также на предприятии появится новый каландр для выработки продукции на экспорт, который обеспечит гладкость поверхности картона и четкость нанесения печати.
В рамках выставки ПЦБК провела переговоры с представителями китайской технологической компании «Юнь Чоу». Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Они продолжают совместную работу в рамках поставок оборудования на пермское предприятие и экспорта тарных картонов из Перми в КНР.