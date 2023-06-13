Пермская ЦБК приняла участие в международной выставке RosUpack 2023

Бойченко также рассказал, что ежегодно в стране образуется 50 млн тонн ТКО, из этого объема перерабатывается 5 млн тонн макулатуры, то есть 10% уже переведено в циклическую экономику. По его словам, в течение следующих трех лет этот показатель должен вырасти в пять раз. Бойченко отметил, что это огромный рынок, и в стране должны создаваться условия, в первую очередь для малого бизнеса, чтобы компании могли быстрее проходить этапы лицензирования при работе с ТКО, и условия для реализации продукции из вторичного сырья.