Пенсионер осужден за развратные действия над маленькой девочкой в Амурской области

Преступление произошло в мае 2022 года в поселке Ушумун, когда пенсионер, находясь в своем автомобиле, подъехал к детской площадке и предложил двум девочкам прокатиться. Одна из девочек согласилась, но вместо невинной поездки она стала жертвой пенсионера, который одной рукой управлял машиной, а другой совершал непристойные действия с интимными частями ее тела, пишет ФедералПресс.