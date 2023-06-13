Пенсионер осужден за развратные действия над маленькой девочкой в Амурской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Преступление произошло в мае 2022 года в поселке Ушумун, когда пенсионер, находясь в своем автомобиле, подъехал к детской площадке и предложил двум девочкам прокатиться. Одна из девочек согласилась, но вместо невинной поездки она стала жертвой пенсионера, который одной рукой управлял машиной, а другой совершал непристойные действия с интимными частями ее тела, пишет ФедералПресс.
Не смотря на явные доказательства, осужденный полностью отрицал свою вину. Однако суд вынес решение о наказании в виде двухлетнего ограничения свободы. В течение этого времени пенсионеру запрещено покидать жилище ночью и посещать детские учреждения.
Стоит отметить, что изначально подсудимому грозило более серьезное наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако обвинение не смогло доказать, что осужденный знал о том, что потерпевшей было менее 14 лет на момент преступления.