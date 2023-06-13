Онколог поделился своим опытом трёхдневного лечебного голодания

Он объяснил, что провёл такой эксперимент, чтобы наблюдать реакцию своего организма, но явно не пропагандирует данный метод детоксикации. Он подчеркнул, что многое связано с психологическим состоянием и что каждый организм уникален, поэтому перед применением подобных методов следует проконсультироваться с профессионалом.