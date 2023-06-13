Онколог поделился своим опытом трёхдневного лечебного голодания

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Он отметил, что такой эксперимент возможен только для здоровых людей, прошедших обследование, и категорически не рекомендуется для людей с хроническими заболеваниями без консультации специалиста.
Врач не употреблял никакую пищу в течение трёх дней, ограничиваясь только водой, а также отварами трав и соками собственного приготовления, которые он употреблял в ограниченном количестве. Карасёв отметил, что первый день был трудным, но последующие дни прошли гораздо легче, пишет Pravda.Ru.
Он объяснил, что провёл такой эксперимент, чтобы наблюдать реакцию своего организма, но явно не пропагандирует данный метод детоксикации. Он подчеркнул, что многое связано с психологическим состоянием и что каждый организм уникален, поэтому перед применением подобных методов следует проконсультироваться с профессионалом.