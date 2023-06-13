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Омский Сбер провел нетворкинг для самозанятых

13 июня 2023, 10:17
Фото: ПАО Сбербанк
Мероприятие прошло при поддержке коворкинг-пространства «Точка Кипения», общественной организации «Опора России» и центра «Мой бизнес».

Полезными кейсами с аудиторией поделились основатель и собственник организаций «Альтер Эго» и «Династия» Ольга Емцева, а также эксперты Сбера. Спикеры рассказали о внутренней мотивации, администрировании, кибербезопасности, формировании пенсионных накоплений, налоговом режиме, правовом сопровождении, собственных возможностях самозанятых и многом другом.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Сегодня открыть свое дело стало предельно просто: статус самозанятого можно получить в мобильном приложении за пару минут. Но для того, чтобы бизнес-путь был успешным и продолжительным, нужно внимательно изучить основы: что должен делать самозанятый, как работать с клиентом и как находить альтернативные решения».

Узнать о том, как превратить хобби в свое дело и начать на нем зарабатывать можно в рамках бесплатного обучающего курса на платформе СберБизнес.

#Омск#Бизнес#Экономика#Общество
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