Омский Сбер провел нетворкинг для самозанятых

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Полезными кейсами с аудиторией поделились основатель и собственник организаций «Альтер Эго» и «Династия» Ольга Емцева, а также эксперты Сбера. Спикеры рассказали о внутренней мотивации, администрировании, кибербезопасности, формировании пенсионных накоплений, налоговом режиме, правовом сопровождении, собственных возможностях самозанятых и многом другом.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Сегодня открыть свое дело стало предельно просто: статус самозанятого можно получить в мобильном приложении за пару минут. Но для того, чтобы бизнес-путь был успешным и продолжительным, нужно внимательно изучить основы: что должен делать самозанятый, как работать с клиентом и как находить альтернативные решения».
Узнать о том, как превратить хобби в свое дело и начать на нем зарабатывать можно в рамках бесплатного обучающего курса на платформе СберБизнес.
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