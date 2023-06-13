Одного человека спасли. В Омске на улице Малиновского произошел пожар в десятиэтажке

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Советском округе Омска на улице Малиновского сегодня, 13 июня, произошел пожар в одной из квартир на 4-м этаже многоквартирного дома. Читатель Города55 поделился кадрами с места происшествия.
В региональном МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:43. Спасатели помогли выбраться одному из жильцов квартиры, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 15:02. От МЧС на месте работали 4 единицы техники и 18 человек личного состава.