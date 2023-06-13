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Одного человека спасли. В Омске на улице Малиновского произошел пожар в десятиэтажке

13 июня 2023, 10:13
Фото: 1MI
На месте работали 4 пожарных расчета
Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

В Советском округе Омска на улице Малиновского сегодня, 13 июня, произошел пожар в одной из квартир на 4-м этаже многоквартирного дома. Читатель Города55 поделился кадрами с места происшествия.

На месте работали 4 пожарных расчета
Видео: 1MI

В региональном МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:43. Спасатели помогли выбраться одному из жильцов квартиры, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 15:02. От МЧС на месте работали 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

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#Евгений Игишев#Видео#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Омская область#Омск
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