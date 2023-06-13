На выходных в Омской области произошло 7 лесных пожаров

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области сообщили, что за прошедшие выходные лесхозы потушили 7 лесных пожаров:
В Тюкалинском районе пожар возник из-за грозы, а в других — по вине местных или при переходе огня с земель иных категорий. Стоит отметить, что пожар в Знаменском районе действовал больше суток. В пресс-службе уточнили. что пожары тушили 44 человека, задействовав 19 единиц спецтехники.
Напомним, что на сегодняшний день установился 2 класс пожарной опасности по условиям погоды. Также в регионе действует особый противопожарный режим (посещение лесов запрещено).