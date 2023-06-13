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На выходных в Омской области произошло 7 лесных пожаров

13 июня 2023, 10:34
Фото: Город55
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Пожар в Знаменском районе действовал больше суток.

В пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области сообщили, что за прошедшие выходные лесхозы потушили 7 лесных пожаров:

  • в Муромцевском и Большереченском районах — ликвидировано в воскресенье;
  • в Тарском, Тюкалинском, Любинском и Знаменском районах — ликвидировано в понедельник.
Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

В Тюкалинском районе пожар возник из-за грозы, а в других — по вине местных или при переходе огня с земель иных категорий. Стоит отметить, что пожар в Знаменском районе действовал больше суток. В пресс-службе уточнили. что пожары тушили 44 человека, задействовав 19 единиц спецтехники.

Напомним, что на сегодняшний день установился 2 класс пожарной опасности по условиям погоды. Также в регионе действует особый противопожарный режим (посещение лесов запрещено).

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