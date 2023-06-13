На территории Кубани произошел оползень

Причиной обвала стали сильные дожди и активация оползня, пишет ФедералПресс. Наблюдение за возможными осадками проводится круглосуточно. С целью обеспечения безопасности возможно будет введен запрет на проезд грузовиков, вопрос находится на рассмотрении в администрации республики. Специалисты уже приступили к работам по восстановлению движения после чрезвычайной ситуации.