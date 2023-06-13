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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

На территории Кубани произошел оползень

13 июня 2023, 13:42
В официальном сообщении отмечается, что на участке дороги от км 78+914 до 79+070 была введена ручная реверсивная схема движения.

Причиной обвала стали сильные дожди и активация оползня, пишет ФедералПресс. Наблюдение за возможными осадками проводится круглосуточно. С целью обеспечения безопасности возможно будет введен запрет на проезд грузовиков, вопрос находится на рассмотрении в администрации республики. Специалисты уже приступили к работам по восстановлению движения после чрезвычайной ситуации.

Напомним, что Адыгея является отдельной республикой, территориально находящейся внутри Краснодарского края.

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