На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей

На питание представителей омской делегации выделили почти 690 тысяч рублей. Кормить участников и посетителей конгрессного мероприятия на территории КВЦ «Экспофорум» 15 и 16 июня будут мясным, рыбным и сырным ассорти, мясными и овощными закусками, салатами, канапе. На стол подадут овощные и фруктовые нарезки, сладкую выпечку и десерты, а также чай, кофе, морс и питьевую воду. Для сравнения в прошлом учебном году (2022-2023) горячий завтрак в городских школах стоил 70 рублей, а горячий обед — 77,5 рубля.