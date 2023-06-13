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На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей

13 июня 2023, 03:31
Фото: 1MI
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Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдет с 14 по 17 июня.

С 14 по 17 июня в Петербурге состоится международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Делегация из Омска во главе с врио губернатора Виталием Хоценко тоже посетит это мероприятие.

На сайте госзакупок появились два тендера на оказание услуг по организации питания и транспортному обслуживанию омичей на ПМЭФ-2023. Заказчиком в обоих случаях выступает «Агентство развития и инвестиций Омской области», которым руководит Евгений Ковтун.

На питание представителей омской делегации выделили почти 690 тысяч рублей. Кормить участников и посетителей конгрессного мероприятия на территории КВЦ «Экспофорум» 15 и 16 июня будут мясным, рыбным и сырным ассорти, мясными и овощными закусками, салатами, канапе. На стол подадут овощные и фруктовые нарезки, сладкую выпечку и десерты, а также чай, кофе, морс и питьевую воду. Для сравнения в прошлом учебном году (2022-2023) горячий завтрак в городских школах стоил 70 рублей, а горячий обед — 77,5 рубля.

Второй тендер касается предоставления транспортных услуг. С 12 по 17 июня 2023 года представители омской делегации будут передвигаться по Петербургу на 8-местном автомобиле Mercedes-Benz и 18-местном микроавтобусе Mersedes Sprinter.

Микроавтобус, согласно условиям контракта, понадобится омичам 15 и 16 июня. На поездки из областного бюджета выделили 486,3 тысячи рублей.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на ПМЭФ-2023 вместе с Виталием Хоценко точно отправятся первый зампредседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр экономики Омской области Анна Негодуйко и зампредседателя облправительства Андрей Шпиленко.

Сопровождение омской делегации на форуме обойдется в 4 млн рублей. Исполнитель должен обеспечить омичей программой мероприятий и другими информационными материалами, найти места для переговоров, а также решать любые вопросы, которые возникнут у представителей делегации из Омска.

Сопровождение омской делегации на ПМЭФ-2023 обойдется в 4 млн рублей
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