На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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С 14 по 17 июня в Петербурге состоится международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Делегация из Омска во главе с врио губернатора Виталием Хоценко тоже посетит это мероприятие.
На сайте госзакупок появились два тендера на оказание услуг по организации питания и транспортному обслуживанию омичей на ПМЭФ-2023. Заказчиком в обоих случаях выступает «Агентство развития и инвестиций Омской области», которым руководит Евгений Ковтун.
На питание представителей омской делегации выделили почти 690 тысяч рублей. Кормить участников и посетителей конгрессного мероприятия на территории КВЦ «Экспофорум» 15 и 16 июня будут мясным, рыбным и сырным ассорти, мясными и овощными закусками, салатами, канапе. На стол подадут овощные и фруктовые нарезки, сладкую выпечку и десерты, а также чай, кофе, морс и питьевую воду. Для сравнения в прошлом учебном году (2022-2023) горячий завтрак в городских школах стоил 70 рублей, а горячий обед — 77,5 рубля.
Второй тендер касается предоставления транспортных услуг. С 12 по 17 июня 2023 года представители омской делегации будут передвигаться по Петербургу на 8-местном автомобиле Mercedes-Benz и 18-местном микроавтобусе Mersedes Sprinter.
Микроавтобус, согласно условиям контракта, понадобится омичам 15 и 16 июня. На поездки из областного бюджета выделили 486,3 тысячи рублей.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на ПМЭФ-2023 вместе с Виталием Хоценко точно отправятся первый зампредседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр экономики Омской области Анна Негодуйко и зампредседателя облправительства Андрей Шпиленко.
Сопровождение омской делегации на форуме обойдется в 4 млн рублей. Исполнитель должен обеспечить омичей программой мероприятий и другими информационными материалами, найти места для переговоров, а также решать любые вопросы, которые возникнут у представителей делегации из Омска.