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Китай и Россия лидируют в рейтинге стран с наибольшим оттоком миллионеров в 2022 году

13 июня 2023, 19:38
Согласно исследованию Henley & Partners, Китай и Россия заняли первые места в рейтинге стран с наибольшим оттоком миллионеров в 2022 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Китай занял первое место, с которого уехало более 10,8 тысячи состоятельных граждан. Россия заняла второе место с показателем в 8,5 тысячи миллионеров. Однако, ожидалось, что количество уехавших миллионеров из России составит не менее 15 тысяч человек, что оказалось значительно ниже прогноза, пишет Общественная служба новостей.

Сокращение реальных показателей почти вдвое по сравнению с прогнозом обусловлено закрытием ряда программ инвестиционного гражданства и резидентства для российских граждан, а также введением санкций и усложнением процедуры переезда для состоятельных граждан.

В первой пятерке стран с наибольшим оттоком миллионеров также оказались Индия (7,5 тысячи уехавших миллионеров), Гонконг (2,4 тысячи) и Бразилия (1,8 тысячи).

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