Китай и Россия лидируют в рейтинге стран с наибольшим оттоком миллионеров в 2022 году

Китай занял первое место, с которого уехало более 10,8 тысячи состоятельных граждан. Россия заняла второе место с показателем в 8,5 тысячи миллионеров. Однако, ожидалось, что количество уехавших миллионеров из России составит не менее 15 тысяч человек, что оказалось значительно ниже прогноза, пишет Общественная служба новостей.