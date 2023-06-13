Искусственный интеллект поможет возродить Джона Леннона в новой песне

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
За основу трека была взята демозапись с вокальными партиями, исполненными Джоном Ленноном, как сообщает радио «Би-би-си». Предполагается, что речь идет о переработке песни «Now And Then», черновой вариант которой был записан в 1978 году и передан Маккартни женой Леннона, Йоко Оно.
Интересно отметить, что две песни, включенные в упомянутую демозапись, уже были выпущены коллективом в 1995 и 1996 годах. Однако песня «Now And Then» так и осталась неизданной. Ее выпуску противостоял Джордж Харрисон. Теперь благодаря использованию искусственного интеллекта эта песня может увидеть свет и порадовать фанатов легендарной группы The Beatles.