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Искусственный интеллект поможет возродить Джона Леннона в новой песне

13 июня 2023, 13:55
Пол Маккартни, сооснователь британского рок-коллектива The Beatles, объявил, что в 2023 году поклонники смогут услышать новую песню группы, пишет Pravda.Ru.

За основу трека была взята демозапись с вокальными партиями, исполненными Джоном Ленноном, как сообщает радио «Би-би-си». Предполагается, что речь идет о переработке песни «Now And Then», черновой вариант которой был записан в 1978 году и передан Маккартни женой Леннона, Йоко Оно.

Интересно отметить, что две песни, включенные в упомянутую демозапись, уже были выпущены коллективом в 1995 и 1996 годах. Однако песня «Now And Then» так и осталась неизданной. Ее выпуску противостоял Джордж Харрисон. Теперь благодаря использованию искусственного интеллекта эта песня может увидеть свет и порадовать фанатов легендарной группы The Beatles.

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