Идет проверка. В омском СК прокомментировали инцидент с замначальника отдела ГИБДД

Напомним, 9 июня житель Омска Иван А. обратился в нашу редакцию и рассказал, что в тот день у него произошел сначала словесный конфликт с подполковником Кином, который закончился ударом головой в лицо. Парень получил травму, с которой обратился в одну из городских больниц, где ему диагностировали перелом носа. Сразу после этого омич обратился в региональный Следком.