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Идет проверка. В омском СК прокомментировали инцидент с замначальника отдела ГИБДД

13 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
Проверка из-за конфликта продолжается
В ведомстве продолжают разбираться в истории со сломанным носом, над которым «постарался» высокопоставленный полицейский.

В СКР по Омской области рассказали о проверке, в которой фигурирует заместитель начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области Максим Кин.

«Потерпевший написал заявление. Оно принято и зарегистрировано в установленном порядке. Ведется доследственная проверка», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Напомним, 9 июня житель Омска Иван А. обратился в нашу редакцию и рассказал, что в тот день у него произошел сначала словесный конфликт с подполковником Кином, который закончился ударом головой в лицо. Парень получил травму, с которой обратился в одну из городских больниц, где ему диагностировали перелом носа. Сразу после этого омич обратился в региональный Следком.

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На следующий день ситуацию с этим инцидентом прокомментировали и в областной полиции и сообщили, что потерпевший якобы оформлял талоны на услуги регистрационного подразделения ГИБДД по Омской области, а затем их продавал третьим лицам. Дескать, потому талоны и были аннулированы. Затем, после претензий к заместителю начальника между ними и произошел конфликт.

В ведомстве добавили, что тоже проводят проверку по данному факту.

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