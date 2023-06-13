Госдума рассматривает запрет на операции по смене пола: хирурги высказали опасения

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Согласно законопроекту, который был внесен в Госдуму 30 мая, операции по смене пола, включая хирургические, будут запрещены. В числе соавторов проекта значился спикер Вячеслав Володин и его заместители, пишет RTVI.
Популярность операций по смене пола увеличилась в последнее время, возможно, из-за новостей о предстоящем запрете, сообщил хирург-онколог и маммолог Дмитрий Красножон.
Хирурги проводят от 10 до 15 операций в год, преимущественно FTM (female to male) — переход от женского пола к мужскому. Эти операции могут включать фаллопластику и мастэктомию.
Красножон подчеркивает, что транссексуализм является болезнью, но после смены пола люди успешно адаптируются в обществе. Он считает, что запрет на операции будет шагом назад в развитии медицины и может открыть путь к отступлению в психиатрии.
Пластический хирург Максим Усунгван, проводящий операции по коррекции пола, также подтверждает, что ежегодно проводит несколько десятков операций, и число пациентов с данным заболеванием остается стабильным.