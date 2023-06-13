Эпидситуация ухудшается. В Омской области выявлено 16 случаев заболевания корью

Детям ставится прививка в год и шесть лет. Если этого не было сделано, то вакцинация проходит в два этапа с разницей в три месяца. Записаться на процедуру также рекомендуют взрослым до 35 лет включительно, которые не болели корью, были привиты однократно или вообще не ставили вакцину.