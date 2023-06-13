Эпидситуация ухудшается. В Омской области выявлено 16 случаев заболевания корью

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
Первые случаи заболевания корью в регионе были зарегистрированы в марте этого года. Тогда заболела приехавшая из Томска семья с двумя детьми. После этого вирус находили у местных жителей. У всех подхвативших инфекцию не было иммунитета к ней.
По данным регионального Роспотребнадзора на 9 июня, в Омской области корью заболели уже 16 человек, в том числе семь взрослых и девять детей. Они проживают как в черте города, так и за его пределами.
Как отмечают специалисты, эффективное средство профилактики кори — вакцинация. Какого-то особого при этом лечения нет. Местным жителям советуют поставить прививку, так как болезнь может протекать достаточно тяжело. Процедуру возможно пройти бесплатно в поликлиниках по месту жительства или по месту работы.
Детям ставится прививка в год и шесть лет. Если этого не было сделано, то вакцинация проходит в два этапа с разницей в три месяца. Записаться на процедуру также рекомендуют взрослым до 35 лет включительно, которые не болели корью, были привиты однократно или вообще не ставили вакцину.
Взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группе риска, должны пройти процедуру вакцинации:
«Контактные лица из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или однократно привитые прививаются без ограничения возраста», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее Город55 писал о симптомах кори. У заболевшего поднимается высокая температура около 40 градусов и больше, возникает кашель, боль в горле. На второй-третий день болезни у пациента появляется конъюнктивит со слезотечением. На четвертый-пятый день наблюдаются пятна на слизистой оболочке полости рта напротив коренных зубов. Спустя неделю заболевший весь покрывается сыпью, которая начинается со лба и области за ушами.
В случае осложнения инфекции может развиться отит, пневмония, менингит. Не исключены и летальные исходы. О том, как отличить корь от других заболеваний — ниже по ссылке.