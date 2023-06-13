«Единая Россия» дополнила программу капремонта социальных учреждений

По словам заместителя секретаря генсовета «Единой России» и координатора нового направления народной программы Анны Кузнецовой, в течение лишь первого квартала текущего года на территории ЛДНР, а также в Запорожской и в Херсонской областяз построили и восстановили почти 500 тысяч квадратных метров жилья, а также свыше 400 детсадов и школ. В планах партии — возведение и восстановление еще 360 объектов.