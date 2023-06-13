«Единая Россия» дополнила программу капремонта социальных учреждений

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Программа капитального ремонта, организованная «Единой Россией» при содействии Минпросвещения в российских школах, значительно расширится благодаря дополнительным положениям. Сообщается, что капитальные ремонты теперь будут проводиться также в средних технических и средних профессиональных образовательных учреждениях. Помимо этого, на преподавателей техникумов и колледжей будет распространяться и инициатива по сокращению бюрократической нагрузки, а процессы интеграции телемедицинских технологий и модернизация инфраструктуры детских оздоровительных лагерей значительно ускорятся
По утверждению Александра Сидякина, главы центрисполкома «Единой России», ряд направлений народной программы уже дает положительные результаты. В течение прошедшего года годовой план ее реализации был выполнен на 92%. За первые три месяца текущего года этот показатель составил 35%. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В соответствии с положениями дополнительного раздела «Развитие новых регионов» предусматривается интеграция Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в социальную и экономическую жизнь России.
По словам заместителя секретаря генсовета «Единой России» и координатора нового направления народной программы Анны Кузнецовой, в течение лишь первого квартала текущего года на территории ЛДНР, а также в Запорожской и в Херсонской областяз построили и восстановили почти 500 тысяч квадратных метров жилья, а также свыше 400 детсадов и школ. В планах партии — возведение и восстановление еще 360 объектов.
Ключевым направлением является обеспечение россиян в новых регионах существующими в стране мерами социальной поддержки.
Раздел, посвященный развитию внутреннего туризма, также является очень важным дополнением, внесенным в народную программу «Единой России». Он обеспечивает эффективное решение вопросов повышения качества и доступности туристических услуг, обеспечения сферы туризма квалифицированными кадрами, патриотического воспитания молодежи в рамках образовательных туров и ряда отраслевых направлений — гастро-, агро- и экотуризма.
Обеспечившая партии победу на выборах в Государственную думу народная программа «Единой России» включает 294 положения. Они планируются к реализации с 2021 по 2025 год. В создании документа участвовали более 2,5 млн жителей Российской Федерации из всех регионов страны.
«В Омской области строится большое количество объектов по национальным проектам и народной программе партии „Единая Россия“. В 2023 году планируется завершить строительство четырех школ, еще столько же — в следующем. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию 23 фельдшерско-акушерских пункта, обновить материально-техническую базу в 47 домах культуры, в том числе в сельских, произвести капитальный ремонт в трех детских школах искусств, четырех региональных и муниципальных музеях, завершить строительство двух детских садов, отремонтировать восемь почтовых отделений.
Еженедельно депутаты различного уровня вместе с представителями органов исполнительной власти выезжают на строительные площадки с целью проконтролировать, насколько соответствуют отчеты подрядчиков об объемах работ реальному положению дел. Глава Омской области, член партии Виталий Хоценко лично регулярно выезжает на объекты. В областном центре секретарь городского отделения, мэр Омска Сергей Шелест тоже постоянно посещает стройплощадки, контролирует ход работ. Сформированы общественные советы при каждом объекте строительства, включающие в себя активных граждан, педагогов, родителей, которые принимают активное участие в мониторинге», — сообщил секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.