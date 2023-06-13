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ДТП на трассе в Северной Осетии: Одна погибшая и 16 пострадавших

13 июня 2023, 19:09
Согласно информации, предоставленной ГУМЧС России по республике, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на трассе в Северной Осетии. Во время сильного дождя маршрутка съехала в кювет и перевернулась, унесенная потоком воды.

Заместитель начальника ГУМЧС России по республике, Максим Исаев, сообщил, что в результате аварии одна женщина погибла, а 16 человек получили различные травмы. Пассажиры и водитель смогли выбраться из транспортного средства, однако из-за сильного потока воды, вызванного ливнем, им не удалось достигнуть дороги. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

На место происшествия прибыли спасатели, которые успешно эвакуировали 16 пострадавших. Для извлечения погибшей женщины использовалась тяжелая техника МЧС России.

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