ДТП на трассе в Северной Осетии: Одна погибшая и 16 пострадавших

Заместитель начальника ГУМЧС России по республике, Максим Исаев, сообщил, что в результате аварии одна женщина погибла, а 16 человек получили различные травмы. Пассажиры и водитель смогли выбраться из транспортного средства, однако из-за сильного потока воды, вызванного ливнем, им не удалось достигнуть дороги. Об этом сообщает Общественная служба новостей.