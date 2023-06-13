ДТП на трассе в Северной Осетии: Одна погибшая и 16 пострадавших

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Заместитель начальника ГУМЧС России по республике, Максим Исаев, сообщил, что в результате аварии одна женщина погибла, а 16 человек получили различные травмы. Пассажиры и водитель смогли выбраться из транспортного средства, однако из-за сильного потока воды, вызванного ливнем, им не удалось достигнуть дороги. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
На место происшествия прибыли спасатели, которые успешно эвакуировали 16 пострадавших. Для извлечения погибшей женщины использовалась тяжелая техника МЧС России.