Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Для омичей-военнослужащих организуют избирательные комиссии в зоне проведения СВО. Об этом сегодня, 13 июня, рассказал председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.
«Мы еще не понимаем механизма, но на практике будет как на референдуме. Будут образованы участковые комиссии. У нас появится возможность организовать комиссии в местах скопления военнослужащих в зоне СВО и военнослужащие смогут осуществить свое гражданское право», — сообщил Ходаков.
В единый день голосования 10 сентября в Омской области пройдут 20 избирательных кампаний: выборы губернатора, довыборы в Законодательное собрание, 18 муниципальных выборов на территории 13 районов области.
Ранее Город55 сообщал, что некоторые партии уже определились со своими кандидатами на губернаторские выборы. КПРФ будет представлять Андрей Алехин. От ЛДПР на выборы пойдет местный координатор Максим Макаленко, а от «Единой России» временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко. Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты, самовыдвиженец Юрий Александров.