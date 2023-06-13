Для омичей-военнослужащих организуют избирательные комиссии в зоне проведения СВО

Ранее Город55 сообщал, что некоторые партии уже определились со своими кандидатами на губернаторские выборы. КПРФ будет представлять Андрей Алехин. От ЛДПР на выборы пойдет местный координатор Максим Макаленко, а от «Единой России» временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко. Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты, самовыдвиженец Юрий Александров.