Диетолог раскрыла секретный рецепт маринада, делающего шашлык более полезным

Стародубова отмечает, что кислые яблоки, томаты, киви или клюква идеально подходят для этой цели. Их можно нарезать мелкими кусочками, размять до состояния пюре или выжать сок. Такой маринад не только сделает мясо более нежным и сочным, но и придаст ему дополнительные вкусовые нюансы, пишет Pravda.Ru.