Диетолог раскрыла секретный рецепт маринада, делающего шашлык более полезным

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Стародубова отмечает, что кислые яблоки, томаты, киви или клюква идеально подходят для этой цели. Их можно нарезать мелкими кусочками, размять до состояния пюре или выжать сок. Такой маринад не только сделает мясо более нежным и сочным, но и придаст ему дополнительные вкусовые нюансы, пишет Pravda.Ru.
Дополнительными вариантами маринада являются йогурт или кефир. Чтобы улучшить вкус, диетолог рекомендует добавить куркуму или розмарин в закваску.
Стародубова также напоминает, что стоит избегать образования темной и жесткой корочки при готовке шашлыка.