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Большинство омичей вынуждено отвлекают на рабочие вопросы даже во время отпуска

13 июня 2023, 10:03
Фото: Город55
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Принципиально не работают во время отпуска 5% юристов и каждый десятый разработчик.

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что 74% омичей отвлекаются на рабочие дела даже во время отпуска. Чаще всего решают рабочие проблемы менеджеры по продажам (56%), главные бухгалтеры (48%) и экономисты (43%).

Также выяснилось, что 34% сотрудников отрывают от отдыха лишь иногда, а 40% — часто. Кроме того, каждый двадцатый принципиально не отвечает по рабочим вопросам во время отпуска.

Оказалось, что чаще всего на связи даже во время заслуженного отпуска остаются омичи старше 45 лет (81%). Решать рабочие вопросы во время отпуска чаще приходится тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей и 85% — среди опрошенных с заработком от 80 тысяч рублей.

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#Ксения Карагодина#Отпуск#Работа#Летний отдых 2023#Отдых#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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