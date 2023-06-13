Большинство омичей вынуждено отвлекают на рабочие вопросы даже во время отпуска

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что 74% омичей отвлекаются на рабочие дела даже во время отпуска. Чаще всего решают рабочие проблемы менеджеры по продажам (56%), главные бухгалтеры (48%) и экономисты (43%).
Также выяснилось, что 34% сотрудников отрывают от отдыха лишь иногда, а 40% — часто. Кроме того, каждый двадцатый принципиально не отвечает по рабочим вопросам во время отпуска.
Оказалось, что чаще всего на связи даже во время заслуженного отпуска остаются омичи старше 45 лет (81%). Решать рабочие вопросы во время отпуска чаще приходится тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей и 85% — среди опрошенных с заработком от 80 тысяч рублей.