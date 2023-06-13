Большинство омичей вынуждено отвлекают на рабочие вопросы даже во время отпуска

Оказалось, что чаще всего на связи даже во время заслуженного отпуска остаются омичи старше 45 лет (81%). Решать рабочие вопросы во время отпуска чаще приходится тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей и 85% — среди опрошенных с заработком от 80 тысяч рублей.