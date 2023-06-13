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12 омских школьников сдали ЕГЭ по географии, химии и литературе на 100 баллов

13 июня 2023, 12:26
Фото: Город55
иллюстрация
Это ребята из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов.

Сегодня, 13 июня, омским школьникам пришли первые результаты ЕГЭ. 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов набрали максимальные 100 баллов по географии, химии и литературе. Об этом рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Наши ребята — большие молодцы! Так держать!», — написал Виталий Хоценко.

Напомним, что до 16 июня выпускникам придут результаты ЕГЭ по математике базового уровня и не позднее 19 июня по математике профильного уровня. Также в этом году студенты-высокобалльники впервые получат денежные поощрения (от 30 до 120 тысяч рублей).

Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
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#Ксения Карагодина#ЕГЭ#Сдача ЕГЭ#Баллы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко#Дети
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