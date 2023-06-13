12 омских школьников сдали ЕГЭ по географии, химии и литературе на 100 баллов

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сегодня, 13 июня, омским школьникам пришли первые результаты ЕГЭ. 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов набрали максимальные 100 баллов по географии, химии и литературе. Об этом рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Наши ребята — большие молодцы! Так держать!», — написал Виталий Хоценко.
Напомним, что до 16 июня выпускникам придут результаты ЕГЭ по математике базового уровня и не позднее 19 июня по математике профильного уровня. Также в этом году студенты-высокобалльники впервые получат денежные поощрения (от 30 до 120 тысяч рублей).