10 юных бойцов из Омской области завоевали золото всероссийского турнира по MMA

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:52
В этом году «Кубок Шлеменко», организованный школой «Шторм» при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительства области, получил статус всероссийского турнира: в нем приняли участие более 600 юных спортсменов из 24 регионов страны. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 12-13 и 14-15 лет, а также в командном зачете. Для детей в возрасте от 8 до 11 лет провели отдельные спарринги.
По итогам состязаний омские спортсмены завоевали 10 золотых медалей. Среди них отличились и воспитанники школы «Шторм»: Михаил Назаренко, Аркадий Дмитриев, Платон Лебедев, Артем Малимон, Данил Меньшиков, Егор Буржинский и Тимерхан Хуснияров. Победителям и серебряным призерам был присвоен первый взрослый разряд по MMA.
Финальные поединки прошли в формате яркого шоу в лучших традициях профессиональных бойцовских турниров. В октагон юные спортсмены выходили по приглашению ринг-анонсера, их спортивную биографию представляли в эффектных профайлах, а трансляцию состязания вел комментатор.
«В этом году турнир впервые получил статус Всероссийского. Это показатель высокого уровня, к которому мы шли с 2016 года, когда провели соревнование впервые. Многие ребята, получившие призовые места, смогли раскрыть свой талант на площадках школы „Шторм“. Уверен, что результаты, которые они продемонстрировали, послужат им прочным фундаментом для покорения новых вершин, а сами они станут достойным примером для своих сверстников», — поделился основатель школы единоборств «Шторм» и профессиональной команды STORM Shlemenko Fight Team Александр Шлеменко.
Именитый спортсмен отметил, что его стремление растить здоровое, крепкое и сильное поколение поддерживали программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительство Омской области.
«Партнерство программы „Родные города“ и Александра Шлеменко преодолело большой путь: от смелой инициативы до эффективных результатов. И масштаб, с которым в этом году проходит турнир, яркий тому пример. Но это лишь часть итогов, которые за восемь лет нам вместе удалось достичь. За это время локальный омский проект трансформировался в гармоничную систему, включающую в себя школы единоборств, специализированные воркаут-площадки и спортивные фестивали, любительские и профессиональные турниры. Все это культивирует здоровый образ жизни и создает благоприятную среду для развития карьеры талантливых спортсменов», — подчеркнула директор программы Ярина Сугакова.
В командном зачете обладателем кубка стала Омская область. Второе место заняли бойцы из Новосибирской области, бронза досталась команде из Башкортостана.
«Многие спортсмены продемонстрировали отважные бои. Но, уверен, что еще больше ребят захотели к ним присоединиться — выйти и сразиться в октагоне, и, возможно, стать будущими чемпионами. Благодаря таким статусным турнирам спорт и здоровый образ жизни в регионе становятся все популярнее. А Омскую область можно по праву назвать сибирской столицей единоборств. Рады принимать в своем городе молодых спортсменов из других регионов и создавать условия для роста и развития профессиональных бойцов. Очень надеюсь, что пример спортивного Омска станет заразительным и для всей России», — заявил первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.
Турнир «Кубок Шлеменко» назван в честь выдающегося российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, чемпиона мира по версии Bellator. За свою карьеру он провел 78 поединков, в которых одержал 61 победу.
«Кубок Шлеменко» проводится ежегодно и является частью масштабной системы детско-юношеского спорта и здорового образа жизни, которую развивает в регионе известный боец.