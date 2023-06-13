10 юных бойцов из Омской области завоевали золото всероссийского турнира по MMA

В этом году «Кубок Шлеменко», организованный школой «Шторм» при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительства области, получил статус всероссийского турнира: в нем приняли участие более 600 юных спортсменов из 24 регионов страны. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 12-13 и 14-15 лет, а также в командном зачете. Для детей в возрасте от 8 до 11 лет провели отдельные спарринги.