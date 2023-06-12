В следующем году в Омской области пройдет форум приграничных территорий

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Омской области в 2024 году продет форум приграничных территорий. Об этом рассказал врио губернатора Виталий Хоценко после посещения акции «Россия — это мы» и «Парада национальностей», которые проходят сегодня, 12 июня, в рамках Дня России.
«Договорился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславовичем Бариновым, что в следующем году в Омской области проведем форум приграничных территорий», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
На форуме приграничных территорий встретятся представители России и стран ближнего зарубежья: политики, промышленники, бизнесмены.