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В следующем году в Омской области пройдет форум приграничных территорий

12 июня 2023, 11:12
Фото: Город55
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На форуме приграничных территорий встретятся представители России и стран ближнего зарубежья: политики, промышленники, бизнесмены.

В Омской области в 2024 году продет форум приграничных территорий. Об этом рассказал врио губернатора Виталий Хоценко после посещения акции «Россия — это мы» и «Парада национальностей», которые проходят сегодня, 12 июня, в рамках Дня России.

«Договорился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславовичем Бариновым, что в следующем году в Омской области проведем форум приграничных территорий», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

На форуме приграничных территорий встретятся представители России и стран ближнего зарубежья: политики, промышленники, бизнесмены.

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#Евгений Игишев#Омск#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Форум#Международный форум#Общество#Экономика#Бизнес#Омская область
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