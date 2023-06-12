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В поселке Крутинка Омской области водитель сбил насмерть 35-летнюю женщину-пешехода

12 июня 2023, 09:36
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Второго пешехода, 28-летнего мужчину, отвезли в больницу.

Вчера, 11 июня, в поселке Крутинка произошло смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило в полицию в 23:15.

Выяснилось, что 20-летний водитель за рулем Lifan двигался по улице Комсомольской и наехал на двух пешеходов. В результате, 35-летняя женщина скончалась на месте, а ее спутника, 28-летнего мужчину, отвезли в больницу.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что у молодого водителя признаков опьянения не было. Полицейские устанавливают все причины ДТП.

Ранее Город55 сообщал, что в мае на дорогах Омской области из-за нарушений правил дорожного движения погибли 22 человека.

Жуткие итоги месяца. За май из-за нарушений ПДД на омских дорогах погибли 22 человека
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#Евгений Игишев#ДТП#Смерть#Авария#Госавтоинспекция#Полиция#Происшествия#Омская область#Крутинка
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