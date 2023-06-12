В поселке Крутинка Омской области водитель сбил насмерть 35-летнюю женщину-пешехода

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Вчера, 11 июня, в поселке Крутинка произошло смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило в полицию в 23:15.
Выяснилось, что 20-летний водитель за рулем Lifan двигался по улице Комсомольской и наехал на двух пешеходов. В результате, 35-летняя женщина скончалась на месте, а ее спутника, 28-летнего мужчину, отвезли в больницу.
В пресс-службе областного УМВД уточнили, что у молодого водителя признаков опьянения не было. Полицейские устанавливают все причины ДТП.
Ранее Город55 сообщал, что в мае на дорогах Омской области из-за нарушений правил дорожного движения погибли 22 человека.