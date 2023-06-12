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В Омске ищут женщину, пропавшую две недели назад

12 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
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Приметы омички: рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, шрам на кисти правой руки.

В Омске ищут пропавшую 40-летнюю женщину. Юлия Перепелицина проживает по адресу улицу Володарского, 22. С 25 мая ее местонахождение неизвестно.

Приметы Юлии: рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, шрам на кисти правой руки. Фото пропавшей разместили в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Всем, кто располагает каким-либо сведениями о местонахождении Юлии Перепецилиной, просят позвонить по телефону 8-999-470-10-08, либо обратиться в полицию по телефону 02 (102).

Ранее Город55 составил инструкцию, на случай пропажи человека:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Евгений Игишев#Поиск#Поиск пропавших#Пропал человек#Доброспас#Общество#Город#Омск#Омская область
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