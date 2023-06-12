В Омске ищут женщину, пропавшую две недели назад

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В Омске ищут пропавшую 40-летнюю женщину. Юлия Перепелицина проживает по адресу улицу Володарского, 22. С 25 мая ее местонахождение неизвестно.
Приметы Юлии: рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, шрам на кисти правой руки. Фото пропавшей разместили в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
Всем, кто располагает каким-либо сведениями о местонахождении Юлии Перепецилиной, просят позвонить по телефону 8-999-470-10-08, либо обратиться в полицию по телефону 02 (102).
Ранее Город55 составил инструкцию, на случай пропажи человека: