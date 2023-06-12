«Упала сцена, летали палатки». Сильный ветер снес конструкции в центре Омска

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Минувшей ночью, 12 июня, в центре Омска сильным ветром снесло праздничный реквизит, подготовленный к Дню России. Жители города в социальных сетях поделились видео и фото.
«Сегодня на Ленина поднялся штормовой ветер, который сносил все на своем пути, упала сцена, летали палатки, сносил посуду на летних верандах», — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Омск».
Напомним, в ближайшие сутки в Омской области ожидается прохладная и ветряная погода. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. В ночь на вторник возможно похолодание на почве до -5, без осадков, ветер стихнет.