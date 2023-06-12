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«Упала сцена, летали палатки». Сильный ветер снес конструкции в центре Омска

12 июня 2023, 03:03
Фото: 1MI

В центре Омска сильный ветер снес палатки и сцену, подготовленные к Дню России

В ближайшие сутки ожидается прохладная и ветряная погода.

Минувшей ночью, 12 июня, в центре Омска сильным ветром снесло праздничный реквизит, подготовленный к Дню России. Жители города в социальных сетях поделились видео и фото.

«Сегодня на Ленина поднялся штормовой ветер, который сносил все на своем пути, упала сцена, летали палатки, сносил посуду на летних верандах», — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Омск».
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Фото: паблик В Омске

Напомним, в ближайшие сутки в Омской области ожидается прохладная и ветряная погода. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. В ночь на вторник возможно похолодание на почве до -5, без осадков, ветер стихнет.

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#Евгений Игишев#День России#Ветер#Сильный ветер#Штормовой ветер#Погода#Происшествия#Город#Омская область#Омск
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