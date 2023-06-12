Ударила лошадь по морде. Возле омского цирка произошел конфликт из-за конного проката

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Сегодня, 12 июня, на площади у омского цирка между сотрудницей учреждения и конным прокатом произошел конфликт. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Омск Live».
Конный прокат катал детей на лошадях по площади, и неожиданно к одному из животных подошла сотрудница цирка и ударила по морде. После началась словесная перепалка с сотрудниками проката. Конфликт попал на запись одной из омичек, чей ребенок как раз катался в это время на лошади.
В омском цирке рассказали, что подобные прокаты небезопасны для детей. Но действия сотрудницы не прокомментировали.
«Омский государственный цирк не имеет отношения к катанию детей на площади и более того, считает это не безопасным. Скопление лошадей, пони, верблюдов на центральном входе в цирк крайне опасно. Животное может напугаться и лягнуть проходящего. Сила удара приведет к неминуемой трагедии», — пояснили в учреждении.
Также в цирке добавили, что прокатчики работают незаконно. Желающим покататься на лошадях посоветовали обратиться на ипподром или в специализированные конные клубы.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омске полицейский пнул собаку, которая заступилась за своего хозяина. В УМВД объяснили, что сотрудник действовал в рамках закона.