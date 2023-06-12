Ударила лошадь по морде. Возле омского цирка произошел конфликт из-за конного проката

Конный прокат катал детей на лошадях по площади, и неожиданно к одному из животных подошла сотрудница цирка и ударила по морде. После началась словесная перепалка с сотрудниками проката. Конфликт попал на запись одной из омичек, чей ребенок как раз катался в это время на лошади.