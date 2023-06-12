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Ударила лошадь по морде. Возле омского цирка произошел конфликт из-за конного проката

12 июня 2023, 13:24
Фото: 1MI
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Возле омского цирка вспыхнул конфликт между сотрудницей учреждения и прокатом лошадей

В омском цирке рассказали, что подобные прокаты небезопасны для детей.

Сегодня, 12 июня, на площади у омского цирка между сотрудницей учреждения и конным прокатом произошел конфликт. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Омск Live».

Конный прокат катал детей на лошадях по площади, и неожиданно к одному из животных подошла сотрудница цирка и ударила по морде. После началась словесная перепалка с сотрудниками проката. Конфликт попал на запись одной из омичек, чей ребенок как раз катался в это время на лошади.

В омском цирке рассказали, что подобные прокаты небезопасны для детей. Но действия сотрудницы не прокомментировали.

«Омский государственный цирк не имеет отношения к катанию детей на площади и более того, считает это не безопасным. Скопление лошадей, пони, верблюдов на центральном входе в цирк крайне опасно. Животное может напугаться и лягнуть проходящего. Сила удара приведет к неминуемой трагедии», — пояснили в учреждении.

Также в цирке добавили, что прокатчики работают незаконно. Желающим покататься на лошадях посоветовали обратиться на ипподром или в специализированные конные клубы.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омске полицейский пнул собаку, которая заступилась за своего хозяина. В УМВД объяснили, что сотрудник действовал в рамках закона.

Имел на это право. Омский полицейский пнул собаку, которая заступилась за хозяина
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#Евгений Игишев#Цирк#Конфликт#Лошадь#Животное#Прокат#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область
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