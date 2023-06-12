Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Сегодня, 12 июня, в стране отмечают День России. В Омске основные праздничные мероприятия развернулись на улице Ленина и Соборной площади.
На Любинском проспекте омичи могут познакомиться с народными промыслами, посмотреть на национальные костюмы и попробовать традиционные народные блюда.
На выставке можно не только познакомиться с бытом и приобрести сувениры, но и поучаствовать в интерактивах, например, сплести традиционный венок на голову.
Юные омичи смогут сегодня покататься по улице Ленина на пони или на верблюде.
Рядом с Соборной площадью разместилась выставка автомобилей и мотоциклов. Представлены как раритетные экспонаты, так и современная техника.
Отдельное место отвели для Госавтоинспекции. ГИБДД Омской области представила свой служебный транспорт из разных эпох.
Вооруженные силы и патриотические клубы города показали омичам образцы вооружения и дали урок рукопашного боя.
Кульминацией сегодняшнего праздника станет концерт певицы Ирины Дубцовой. Он начнется на Соборной площади в 20:00.
Напомним, в связи с массовыми гуляниями в центре города изменена схема движения общественного транспорта. Часть дорог перекрыта.