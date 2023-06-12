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Published Сегодня, 08:06

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Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России

12 июня 2023, 08:06
Фото: Город55
Праздник начался в 12:30

В центре Омска развернулись праздничные гуляния, посвященные Дню России

Кульминацией праздника станет концерт Ирины Дубцовой на Соборной площади.

Сегодня, 12 июня, в стране отмечают День России. В Омске основные праздничные мероприятия развернулись на улице Ленина и Соборной площади.

На Любинском проспекте омичи могут познакомиться с народными промыслами, посмотреть на национальные костюмы и попробовать традиционные народные блюда.

Фото: Город55

На выставке можно не только познакомиться с бытом и приобрести сувениры, но и поучаствовать в интерактивах, например, сплести традиционный венок на голову.

Фото: Город55

Юные омичи смогут сегодня покататься по улице Ленина на пони или на верблюде.

Фото: Город55

Рядом с Соборной площадью разместилась выставка автомобилей и мотоциклов. Представлены как раритетные экспонаты, так и современная техника.

Фото: Город55

Отдельное место отвели для Госавтоинспекции. ГИБДД Омской области представила свой служебный транспорт из разных эпох.

Фото: Город55

Вооруженные силы и патриотические клубы города показали омичам образцы вооружения и дали урок рукопашного боя.

Фото: Город55

Кульминацией сегодняшнего праздника станет концерт певицы Ирины Дубцовой. Он начнется на Соборной площади в 20:00.

Фото: Город55

Напомним, в связи с массовыми гуляниями в центре города изменена схема движения общественного транспорта. Часть дорог перекрыта.

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#Евгений Игишев#День России#Праздник#Массовые гуляния#Концерт#Соборная площадь#Общество#Город#Омск#Омская область
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