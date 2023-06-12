Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Сегодня, 12 июня, на протяжении дня в Омске будут отмечать День России. Для местных жителей и гостей города подготовили насыщенную праздничную программу. Все начнется с большого парада национальностей, который стартует в 12:30.
Участники шествия пройдутся по Любинскому проспекту до Юбилейного моста к площади Победы, где размещена главная сцена. В 13:00 запланировано начало гражданско-патриотической акции «Россия — это мы!».
На Любинском проспекте в этот день омичи смогут посетить национальные подворья и познакомиться с традициями представителей разных этнических групп. На главной улице города будет представлено множество интерактивов, в том числе дегустация национальных блюд.
Желающие отметить День России также могут посетить сквер имени Дзержинского, где с 13:00 развернется площадка «Моя семья — моя Россия». В общей сложности для гостей будет подготовлено 26 локаций. Сквер поделят на несколько зон: для игр, спорта, развлечений, интеллектуальных интерактивов и других мероприятий. Например, любители активного отдыха смогут позаниматься зумбой, гимнастикой или сдать нормы ГТО. Омичам также расскажут о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, о полезных для здоровья продуктах. Есть, конечно, в программе и занятия для маленьких гостей.
Праздничную атмосферу в сквере будут создавать творческие коллективы, выступления которых запланированы с 13:00 до 17:00.
На Соборной площади в этот день организуют фестиваль «Россия — страна героев». Отдыхающие посетят праздничные локации, сделают снимки на память в фотозонах, а вечером побывают на концерте Ирины Дубцовой. Певица выступит для омичей в 20:00.
После этого всех развезут по домам. Общественный транспорт будет ждать горожан у остановок «Госпиталь» и «Библиотека имени Пушкина» с 20:30. Отметим, что сегодня в центральной части Омска в связи с празднованием Дня России меняется схема движения транспорта.