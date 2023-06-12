Желающие отметить День России также могут посетить сквер имени Дзержинского, где с 13:00 развернется площадка «Моя семья — моя Россия». В общей сложности для гостей будет подготовлено 26 локаций. Сквер поделят на несколько зон: для игр, спорта, развлечений, интеллектуальных интерактивов и других мероприятий. Например, любители активного отдыха смогут позаниматься зумбой, гимнастикой или сдать нормы ГТО. Омичам также расскажут о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, о полезных для здоровья продуктах. Есть, конечно, в программе и занятия для маленьких гостей.