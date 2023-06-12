Омский сельчанин получил раны груди и лица из-за неудачной работы по дому

Пострадавший был доставлен в больницу. Как выяснили полицейские, мужчина сам по неосторожности нанес себе травмы. Это произошло при работе с угловой шлифовальной машиной. Сельчанин использовал инструмент без защитного кожуха, из-за чего отрезной диск вылетел и попал в тело мужчины. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.