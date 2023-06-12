Омский сельчанин получил раны груди и лица из-за неудачной работы по дому

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Героем этой истории стал 50-летний мужчина, проживающий в селе Цветочное (Русско-Полянский район). У себя дома он получил резаные раны грудной клетки и щеки. В региональном УМВД поделились подробностями этого инцидента.
Пострадавший был доставлен в больницу. Как выяснили полицейские, мужчина сам по неосторожности нанес себе травмы. Это произошло при работе с угловой шлифовальной машиной. Сельчанин использовал инструмент без защитного кожуха, из-за чего отрезной диск вылетел и попал в тело мужчины. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
К слову, ранее Следственный Комитет рассказывал о несчастном случае, произошедшем в садоводческом товариществе «Садовод». На одной из участков было найдено тело 75-летнего мужчины. Силовики выдвинули предварительную причину смерти.
На ноге пенсионера зияла рана, а рядом лежала электропила. Скорее всего, омич случайно себя повредил и не успел позвать на помощь из сильного кровотечения.