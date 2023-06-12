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Омичи застряли на аттракционах. В парке «Вокруг Света» отключили электричество

12 июня 2023, 10:53
Фото: 1MI
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В Омске отдыхающие застряли на аттракционах из-за перебоев с электричеством

К каруселям пришлось подключить генератор. Посетителям вернули деньги за непроизведенные прокаты на аттракционах.

Сегодня, 12 июня, в парке «Вокруг Света» посетители застряли на аттракционах из-за проблем с электричеством. Представители центра развлечений сообщили, что карусели экстренно перевели на питание от генераторов.

«Батут стал заваливаться прямо вместе с детьми. Персонал оперативно сработал. Кто-то застрял на колесе обозрения», — сообщили очевидцы в социальных сетях.

Посетителей предупредили о ЧП по громкой связи, после чего помогли спуститься.

«Опытные операторы и администраторы помогли гостям спуститься с аттракционов и оказали помощь тем, кто сильно переволновался. Отметим, что посетителям парка также вернули деньги за непроизведенные прокаты на аттракционах», — рассказали в пресс-службе парка.

Напомним, неделю назад парк «Вокруг Света» отметил годовщине со дня открытия. Для гостей выступили группа «Градусы» и певица Ольга Бузова.

Омский парк «Вокруг света» отметил годовщину со дня открытия
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#Евгений Игишев#Аттракцион#Вокруг света#Парк вокруг света#Карусель#Электричество#Отключение электричества#Происшествия#Город#Омск#Омская область
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