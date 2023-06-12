Омичи застряли на аттракционах. В парке «Вокруг Света» отключили электричество

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сегодня, 12 июня, в парке «Вокруг Света» посетители застряли на аттракционах из-за проблем с электричеством. Представители центра развлечений сообщили, что карусели экстренно перевели на питание от генераторов.
«Батут стал заваливаться прямо вместе с детьми. Персонал оперативно сработал. Кто-то застрял на колесе обозрения», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Посетителей предупредили о ЧП по громкой связи, после чего помогли спуститься.
«Опытные операторы и администраторы помогли гостям спуститься с аттракционов и оказали помощь тем, кто сильно переволновался. Отметим, что посетителям парка также вернули деньги за непроизведенные прокаты на аттракционах», — рассказали в пресс-службе парка.
Напомним, неделю назад парк «Вокруг Света» отметил годовщине со дня открытия. Для гостей выступили группа «Градусы» и певица Ольга Бузова.