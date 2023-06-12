Омичи стали реже искать работу. В регионе сократилась активность соискателей

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
В Омкой области снизилась активность соискателей. Такую тенденцию заметили специалисты сайта по поиску вакансии HeadHunter. В мае 2023 года количество открытых и обновленных резюме снизилось в регионе на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сильнее всего тенденция заметна в автобизнесе и розничной торговле. Активность соискателей в этих сферах снизилась на 22% и 19% соответственно. Далее идут бухгалтеры (-17%), менеджеры по продажам (-16%), специалисты по продажам (-16%), специалисты по логистике (-15%).
Наоборот, чаще стали интересоваться поиском работы представители высшего и среднего менеджмента (+43%), специалисты по стратегии, инвестициям, консалтингу (+18%), медики (+14%), а также кадры из сферы образования (+6%),
Ранее Город55 сообщал, что с начала 2023 года уровень дефицита кадров в регионе достиг максимума.
Оказалось, что максимальные значения зафиксировали в марте — 4 резюме на вакансию. А уже в мае на одну вакансию приходилось 3,1 резюме, при норме 5-7,9 резюме. Отметим, что это рекордно-низкий показатель с начала года.