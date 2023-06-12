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Ирина Дубцова исполнила гимн России на церемонии вручения паспортов юным омичам

12 июня 2023, 09:12
Фото: Город55
В Омске проходят массовые гуляния на Соборной площади и улице Ленина
Концерт певицы, посвященный Дню России, начнется на Соборной площади в 20:00.

Ирина Дубцова исполнила гимн России во время церемонии вручения паспортов юным омичам, которая прошла сегодня, 12 июня, на Соборной площади.

Паспорта школьникам вручал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Было видно, что ребята волнуются от полноты чувств и эмоций. Паспорт гражданина России — это дорога во взрослую жизнь, где ребята сами определят, кем стать и как жить. А мы всегда будем рядом, чтобы их поддержать», — поделился Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, что в 20:00 на Соборной площади начнется концерт Ирины Дубцовой, посвященный Дню России. Ранее Город55 также рассказывал о других праздничных локациях, которые развернулись сегодня в городе.

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