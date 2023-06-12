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День России, вандалы на кладбище и непризнанный памятник. Омск сегодня

12 июня 2023, 13:57
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Горда55».

Новость №1 В Омске отметили День России

На Любинском проспекте омичи познакомились с народными промыслами, посмотрели на национальные костюмы и попробовали традиционные народные блюда. Рядом с Соборной площадью разместилась выставка автомобилей и мотоциклов. Были представлены как раритетные экспонаты, так и современная техника. Отдельное место отвели для Госавтоинспекции. ГИБДД Омской области представила свой служебный транспорт из разных эпох. Подробности в нашем фоторепортаже:

Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России
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Новость №2 Вандалы разгромили мусульманское кладбище

В социальных сетях появилась информация об очередном акте вандализма. На этот раз дебоширы посетили старое мусульманское кладбище, расположенное рядом с Усть-Заостровкой. Неизвестные повалили и разрушили сразу несколько памятников. Было вырвано три оградки, которые позже нашли за территорией.

Ничего святого. В Омске вандалы разрушили памятники на мусульманском кладбище
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Новость №3 На месте исторического здания построят магазин

Стало известно, что в Центральном административном округе собираются сдавать в аренду один из участков под строительство магазина. На торги выставлена территория на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. На этой земле победитель аукциона сможет возвести магазин, сказано в распоряжении Росимущества. Договор с арендатором будут заключать на пять лет. Минимальная плата за год составит 136,6 тыс рублей. Раньше здесь располагалось историческое здание, которое возводили еще в начале XX века. Деревянный дом на этом участке был снесен два года назад. Статус памятника архитектуры он так и не получил.

В Омске на месте снесенного исторического здания XX века будут строить магазин
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#Евгений Игишев#Итоги дня#Общество#Город#Экономика#Строительство#Полиция#Вандалы#Вандализм#Кладбище#День России#Концерт#Праздники#Омск#Омская область
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