День России, вандалы на кладбище и непризнанный памятник. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Новость №1 В Омске отметили День России
На Любинском проспекте омичи познакомились с народными промыслами, посмотрели на национальные костюмы и попробовали традиционные народные блюда. Рядом с Соборной площадью разместилась выставка автомобилей и мотоциклов. Были представлены как раритетные экспонаты, так и современная техника. Отдельное место отвели для Госавтоинспекции. ГИБДД Омской области представила свой служебный транспорт из разных эпох. Подробности в нашем фоторепортаже:
Новость №2 Вандалы разгромили мусульманское кладбище
В социальных сетях появилась информация об очередном акте вандализма. На этот раз дебоширы посетили старое мусульманское кладбище, расположенное рядом с Усть-Заостровкой. Неизвестные повалили и разрушили сразу несколько памятников. Было вырвано три оградки, которые позже нашли за территорией.
Новость №3 На месте исторического здания построят магазин
Стало известно, что в Центральном административном округе собираются сдавать в аренду один из участков под строительство магазина. На торги выставлена территория на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. На этой земле победитель аукциона сможет возвести магазин, сказано в распоряжении Росимущества. Договор с арендатором будут заключать на пять лет. Минимальная плата за год составит 136,6 тыс рублей. Раньше здесь располагалось историческое здание, которое возводили еще в начале XX века. Деревянный дом на этом участке был снесен два года назад. Статус памятника архитектуры он так и не получил.