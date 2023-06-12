День России, вандалы на кладбище и непризнанный памятник. Омск сегодня

Стало известно, что в Центральном административном округе собираются сдавать в аренду один из участков под строительство магазина. На торги выставлена территория на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. На этой земле победитель аукциона сможет возвести магазин, сказано в распоряжении Росимущества. Договор с арендатором будут заключать на пять лет. Минимальная плата за год составит 136,6 тыс рублей. Раньше здесь располагалось историческое здание, которое возводили еще в начале XX века. Деревянный дом на этом участке был снесен два года назад. Статус памятника архитектуры он так и не получил.