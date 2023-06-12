Большинство омичей считают, что передавать биометрические данные небезопасно

Выяснилось, что только 13% омичей получали предложение сдать биометрию. Стоит заметить, что речь тут не идет о ситуациях с получением виз и загранпаспортов. Согласились передать свои данные 39% опрошенных. Респонденты считают, что это является дополнительной гарантией безопасности, например, при проведении банковских операций. Большинство же опрошенных ответили отрицательно о предложении сдать биометрию. 52% переживают за сохранность данных, а 9% не определились с ответом.