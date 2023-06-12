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Published Сегодня, 12:39

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Большинство омичей считают, что передавать биометрические данные небезопасно

12 июня 2023, 12:39
Фото: 1MI
Но 39% жителей региона выступают за биометрию.

Омичи рассказали, как они относятся к передаче своих биометрических данных. Опрос провел сервис поиску работы SuperJob в начале июня.

Выяснилось, что только 13% омичей получали предложение сдать биометрию. Стоит заметить, что речь тут не идет о ситуациях с получением виз и загранпаспортов. Согласились передать свои данные 39% опрошенных. Респонденты считают, что это является дополнительной гарантией безопасности, например, при проведении банковских операций. Большинство же опрошенных ответили отрицательно о предложении сдать биометрию. 52% переживают за сохранность данных, а 9% не определились с ответом.

«С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (16% против 8% соответственно). Впрочем, мужчины чаще противятся подобным предложениям (61% против 44% среди женщин)», — поделились специалисты.

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#Биометрия#Отпечатки пальцев#Дактилоскопия#Общество#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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