Большинство омичей считают, что передавать биометрические данные небезопасно

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Омичи рассказали, как они относятся к передаче своих биометрических данных. Опрос провел сервис поиску работы SuperJob в начале июня.
Выяснилось, что только 13% омичей получали предложение сдать биометрию. Стоит заметить, что речь тут не идет о ситуациях с получением виз и загранпаспортов. Согласились передать свои данные 39% опрошенных. Респонденты считают, что это является дополнительной гарантией безопасности, например, при проведении банковских операций. Большинство же опрошенных ответили отрицательно о предложении сдать биометрию. 52% переживают за сохранность данных, а 9% не определились с ответом.
«С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (16% против 8% соответственно). Впрочем, мужчины чаще противятся подобным предложениям (61% против 44% среди женщин)», — поделились специалисты.
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