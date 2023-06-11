«Выйдешь отсюда без ног». Две омички подрались в троллейбусе на глазах пассажиров

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Омичи сообщают о вопиющем инциденте в общественном транспорте. Все началось с того, что школьники выходили из троллейбуса и помахали рукой одной из пассажирок. «Та в свою очередь высказалась о них нецензурной бранью, после чего громко и красочно обсуждала этот инцидент по телефону, рядом находился ее ребенок», — описывает происходящее автор поста в группе «Инцидент Омск».
Другая женщина сделала замечание, мол, не стоит ругаться матом — в салоне дети. То, что произошло дальше, очевидцы сняли на видео. Начался словесный конфликт на повышенных тонах. В выражениях стороны конфликта не стеснялись. Переводим с бранного на русский: «Я тебе сейчас лицо разобью, курица, ты поняла? С тобой общалась я или что? Выйдешь отсюда без ног».
На угрозы оппонентка отвечала тише, но не менее красочно. В перепалку больше никто из пассажиров не вмешивался. Женщину, которая сделала первое замечание, назвали «провокаторшей». Позже грубая омичка подошла к ней вплотную. Слышим такой разговор (в публикации мы изменили нецензурные выражения):
— Я с тобой лично имела дело?
— Какая разница? Чего орать-то?
— Ты почему орешь на меня?
— Что орать-то? Здесь дети.
— Да ты что? Ты самая умная что ли?
— А ты самая умная?
— Я не самая умная!
— Оно и видно.
После роковой фразы от слов женщины перешли к делу: мощный шлепок по лицу от любительницы брани. Ответный удар от оппонентки. Омички начали активно размахивать руками. Тут в дело вмешались мужчины. Правда, на словах. Разнимать активно дерущихся женщин никто не спешил.
Очень вовремя троллейбус остановился. Двери открылись. «Пойдем выйдем», — говорит автор видео подруге. Девушки ретировались. Последнее, на что можно обратить внимание: по салону были разбросаны вещи — очки и телефон.
В комментариях под постом пользователи осудили сидящих без дела мужчин в салоне. А также посоветовали не вступать в конфликты в общественном транспорте.
Напомним, ранее мы рассказывали еще об одном шокирующем инциденте. Массовая драка возле местного кафе: