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«Выйдешь отсюда без ног». Две омички подрались в троллейбусе на глазах пассажиров

11 июня 2023, 13:26
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске произошла драка между женщинами в троллейбусе

Разнимать дам никто не спешил.

Омичи сообщают о вопиющем инциденте в общественном транспорте. Все началось с того, что школьники выходили из троллейбуса и помахали рукой одной из пассажирок. «Та в свою очередь высказалась о них нецензурной бранью, после чего громко и красочно обсуждала этот инцидент по телефону, рядом находился ее ребенок», — описывает происходящее автор поста в группе «Инцидент Омск».

Другая женщина сделала замечание, мол, не стоит ругаться матом — в салоне дети. То, что произошло дальше, очевидцы сняли на видео. Начался словесный конфликт на повышенных тонах. В выражениях стороны конфликта не стеснялись. Переводим с бранного на русский: «Я тебе сейчас лицо разобью, курица, ты поняла? С тобой общалась я или что? Выйдешь отсюда без ног».

На угрозы оппонентка отвечала тише, но не менее красочно. В перепалку больше никто из пассажиров не вмешивался. Женщину, которая сделала первое замечание, назвали «провокаторшей». Позже грубая омичка подошла к ней вплотную. Слышим такой разговор (в публикации мы изменили нецензурные выражения):

— Я с тобой лично имела дело?

— Какая разница? Чего орать-то?

— Ты почему орешь на меня?

— Что орать-то? Здесь дети.

— Да ты что? Ты самая умная что ли?

— А ты самая умная?

— Я не самая умная!

— Оно и видно.

После роковой фразы от слов женщины перешли к делу: мощный шлепок по лицу от любительницы брани. Ответный удар от оппонентки. Омички начали активно размахивать руками. Тут в дело вмешались мужчины. Правда, на словах. Разнимать активно дерущихся женщин никто не спешил.

Очень вовремя троллейбус остановился. Двери открылись. «Пойдем выйдем», — говорит автор видео подруге. Девушки ретировались. Последнее, на что можно обратить внимание: по салону были разбросаны вещи — очки и телефон.

драка в общественном транспортедрака в общественном транспорте
драка в общественном транспортедрака в общественном транспорте
драка в общественном транспорте
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

В комментариях под постом пользователи осудили сидящих без дела мужчин в салоне. А также посоветовали не вступать в конфликты в общественном транспорте.

Напомним, ранее мы рассказывали еще об одном шокирующем инциденте. Массовая драка возле местного кафе:

«Вот это жестко». Возле скандального омского «Хмелька» произошла массовая драка
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#Драка#Общественный транспорт#Соцсети#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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