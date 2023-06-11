«Выйдешь отсюда без ног». Две омички подрались в троллейбусе на глазах пассажиров

Омичи сообщают о вопиющем инциденте в общественном транспорте. Все началось с того, что школьники выходили из троллейбуса и помахали рукой одной из пассажирок. «Та в свою очередь высказалась о них нецензурной бранью, после чего громко и красочно обсуждала этот инцидент по телефону, рядом находился ее ребенок», — описывает происходящее автор поста в группе «Инцидент Омск».