Депутаты обсудят строительство транспортной развязки в центре Омска

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
На сайте Омского городского совета опубликована повестка заседания комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Оно состоится 14 июня в 14:30. Председатель комитета — Дмитрий Лицкевич.
Депутаты обсудят четыре вопроса. Последний — о проектировании и перспективах строительства транспортной развязки ул. Герцена — ул. Орджоникидзе — ул. Добровольского — ул. Красный путь. Докладчиком значится заместитель мэра, директор департамента строительства горадминистрации Михаил Веселев.
Эту тему в горсовете затронут во второй раз. Впервые вопрос обсуждали в феврале этого года. Тогда говорилось: денег на проект не заложено. Чиновники предлагали взамен другое решение — строительство автодороги в границах улиц Добровольского — Орджоникидзе — Красный Путь. На проектно-изыскательные работы в адресной инвестиционной программе было 6,5 млн рублей.