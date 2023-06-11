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Депутаты обсудят строительство транспортной развязки в центре Омска

11 июня 2023, 03:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Вопрос повторно рассмотрят в горсовете.

На сайте Омского городского совета опубликована повестка заседания комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Оно состоится 14 июня в 14:30. Председатель комитета — Дмитрий Лицкевич.

Депутаты обсудят четыре вопроса. Последний — о проектировании и перспективах строительства транспортной развязки ул. Герцена — ул. Орджоникидзе — ул. Добровольского — ул. Красный путь. Докладчиком значится заместитель мэра, директор департамента строительства горадминистрации Михаил Веселев.

Эту тему в горсовете затронут во второй раз. Впервые вопрос обсуждали в феврале этого года. Тогда говорилось: денег на проект не заложено. Чиновники предлагали взамен другое решение — строительство автодороги в границах улиц Добровольского — Орджоникидзе — Красный Путь. На проектно-изыскательные работы в адресной инвестиционной программе было 6,5 млн рублей.

Омский Горсовет захотел новую транспортную развязку в самом центре города
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#Транспортная развязка#Омский Горсовет#Мэрия#Департамент строительства#Депутат#Город#Общество#Новости#Омск
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