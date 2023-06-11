Депутаты обсудят строительство транспортной развязки в центре Омска

Эту тему в горсовете затронут во второй раз. Впервые вопрос обсуждали в феврале этого года. Тогда говорилось: денег на проект не заложено. Чиновники предлагали взамен другое решение — строительство автодороги в границах улиц Добровольского — Орджоникидзе — Красный Путь. На проектно-изыскательные работы в адресной инвестиционной программе было 6,5 млн рублей.