В Омский театр драмы поступило звуковое оборудование за 7 млн рублей

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Омский академический театр драмы принял первую партию оборудования в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает региональный минкульт.
В 2024 году драмтеатр отметит юбилей со дня основания — 150 лет. Сумма федеральной субсидии составила 20 миллионов рублей. Средства пойдут на покупку высокотехнологичного оборудования, в частности радиоэлектронной системы и системаы постановочного освещения. Это поможет расширить репертуар и добить зрелищности в постановки.
Первая партия — цифровая система микширования Soundcraft стоимостью семь миллионов рублей. В ближайшее время в драмтеатр доставят постановочное освещение и зрительские кресла для Камерной сцены.
«Сегодня региональным минкультом прорабатывается вопрос с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта на здании театра. Планируется провести работы на фасаде и кровле здания», — пояснил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.