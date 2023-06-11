В Омский театр драмы поступило звуковое оборудование за 7 млн рублей

В 2024 году драмтеатр отметит юбилей со дня основания — 150 лет. Сумма федеральной субсидии составила 20 миллионов рублей. Средства пойдут на покупку высокотехнологичного оборудования, в частности радиоэлектронной системы и системаы постановочного освещения. Это поможет расширить репертуар и добить зрелищности в постановки.