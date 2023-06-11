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В Омский театр драмы поступило звуковое оборудование за 7 млн рублей

11 июня 2023, 03:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Ожидается поставка постановочного освещения и зрительских кресел.

Омский академический театр драмы принял первую партию оборудования в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает региональный минкульт.

В 2024 году драмтеатр отметит юбилей со дня основания — 150 лет. Сумма федеральной субсидии составила 20 миллионов рублей. Средства пойдут на покупку высокотехнологичного оборудования, в частности радиоэлектронной системы и системаы постановочного освещения. Это поможет расширить репертуар и добить зрелищности в постановки.

Первая партия — цифровая система микширования Soundcraft стоимостью семь миллионов рублей. В ближайшее время в драмтеатр доставят постановочное освещение и зрительские кресла для Камерной сцены.

«Сегодня региональным минкультом прорабатывается вопрос с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта на здании театра. Планируется провести работы на фасаде и кровле здания», — пояснил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

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#Театр#Драматический театр#Ремонт#Оборудование#Минкульт#Экономика#Общество#Культура#Новости#Омск#Омская область#Юрий Трофимов
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