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В Омске появятся три крупных склада. Кто построит объекты

11 июня 2023, 09:54
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске построят три крупных складских помещения

Рассказываем о местоположении, площади и застройщиках.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешения на возведение трех складских объектов.

Склад на улице 2-я Производственная построят индивидуальный предприниматель Дмитрий Коржук и бизнесмен Владимир Плешкунов. Последний руководить пятью компаниями, они занимаются перевозками, торговлей, логистикой, производством материалов. В Центральном округе Омска появится двухэтажный склад площадью почти 1 135 квадратных метров.

Коммунально-складским объектом в Кировском округе займется ООО «Конструкторское бюро „Технология“. Вид деятельности компании — производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Фирма построит двухэтажное здание почти на 1,5 тысячи квадратных метров.

Застройщиком складской двухэтажки на 22-го Партсъезда выступит предприниматель Елена Трошина. Она директор трех фирм, которые занимаются клинингом и обслуживанием помещений. Площадь объекта в Центральном округе — почти 1 133 квадратных метра.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто выиграл аренду двух земельных участков в Чукреевке на 20 лет за 8,2 млн рублей.

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#Строительство#Склад#Мэрия#Город#Новости#Омск
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