В Омске появятся три крупных склада. Кто построит объекты

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешения на возведение трех складских объектов.
Склад на улице 2-я Производственная построят индивидуальный предприниматель Дмитрий Коржук и бизнесмен Владимир Плешкунов. Последний руководить пятью компаниями, они занимаются перевозками, торговлей, логистикой, производством материалов. В Центральном округе Омска появится двухэтажный склад площадью почти 1 135 квадратных метров.
Коммунально-складским объектом в Кировском округе займется ООО «Конструкторское бюро „Технология“. Вид деятельности компании — производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Фирма построит двухэтажное здание почти на 1,5 тысячи квадратных метров.
Застройщиком складской двухэтажки на 22-го Партсъезда выступит предприниматель Елена Трошина. Она директор трех фирм, которые занимаются клинингом и обслуживанием помещений. Площадь объекта в Центральном округе — почти 1 133 квадратных метра.
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