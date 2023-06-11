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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

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В Омске появится новый детский сад. Рассказываем, где

11 июня 2023, 12:18
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на 21-й Амурской построят детский сад

Учреждение рассчитано на 310 мест.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на возведение детского сада по улице 21-я Амурская.

Дошкольное учреждением будет иметь три этажа, включая подземный. Рассчитано на 310 мест. Площадь — почти 760 квадратных метров.

Застройщиком выступает городской депстрой. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Напомним, в сентябре прошлого года в Омске уже планировали строительство детского сада на 21-й Амурской. Технические характеристики тогда отличаются от тех, что в мэрии презентовали сейчас.

В Центральном округе Омска собираются построить новый детский сад
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#Детский сад#Строительство#Департамент строительства#Департамент архитектуры#Мэрия#Общество#Город#Новости#Омск
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