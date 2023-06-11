В Омске появится новый детский сад. Рассказываем, где

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на возведение детского сада по улице 21-я Амурская.
Дошкольное учреждением будет иметь три этажа, включая подземный. Рассчитано на 310 мест. Площадь — почти 760 квадратных метров.
Застройщиком выступает городской депстрой. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.
Напомним, в сентябре прошлого года в Омске уже планировали строительство детского сада на 21-й Амурской. Технические характеристики тогда отличаются от тех, что в мэрии презентовали сейчас.