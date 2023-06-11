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В ГИБДД омичу сломали нос, выборы губернатора Омской области, отключения воды в жару

11 июня 2023, 10:44
Фото: 1MI
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Самые значимые события недели.

Шокирующие новости Омска

Последний рабочий день перед длинными выходными заполнился неожиданной новостью: бывшего сотрудника оборонно-промышленного комплекса из Омской области задержали за подозрение в шпионаже в пользу Германии. Подробности рассказываем здесь.

В этот же день — еще одно шокирующее событие. Омский полицейский пнул собаку. Она заступалась за своего хозяина, того пытались задержать. Видео разместили в соцсетях, оно вызвало волну общественного негодования.

Весна 2023 года оказалась богата на громкие происшествия и скандальные преступления. Город55 решил собрать все воедино:

ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
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Подытожим субботним скандалом. Нам стало известно, что замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю. Молодой человек пришел узнать, почему аннулированы его талоны. В распоряжении редакции оказалась аудиозапись конфликта. Пострадавший обратился в следственный комитет. Позже нам стали известны подробности. Парень продавал талоны третьим лицам, именно по этой причине разгорелась ссора с последствиями.

Омича убили футбольные ворота

Неделя началась с вести о трагедии на омском пляже. Очевидцы событий разместили информацию в социальных сетях. Молодой человек играл в футбол, на него упали ворота. От трав мужчина скончался. У него остались жена и двое маленьких детей. Мэр Сергей Шелест поручил разобраться в происшествии главе Кировского округа и профильному департаменту. Позже стали известны подробности: погибший повис на воротах и попытался подтянуться, конструкция не выдержала. Возбуждено уголовное дело.

Выборы губернатора Омской области

Стало известно, что выборы главы региона в 2023 году растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Даты утвердили в Законодательном собрании. Подготовка к кампании уже стартовала.

7 июня партия ЛДПР выдвинула своего кандидата — главу регионального отделения Максима Макаленко. 10 июня о планах на участие заявил представитель КПРФ Андрей Алехин.

Выдвижение официально стартовало 10 июня. Областной избирком готов принимать документы на регистрацию от кандидатов. Городу55 стало известно о первом самовыдвиженце: заявку подал Юрий Александров. Ранее он уже баллотировался и в мэры, и в депутаты горсовета. Подробнее рассказываем о нем тут.

Владельцы Омской области

Мы продолжаем наш спецпроект «Владельцы Омской области». На этот раз расскажем об альянсе, который предавал, удачно подбирал жен и попадал в мутные истории. Вячеслав Васильев и Виталий Ольшанский объединились, чтобы заработать и стать опорой команды управленцев региона.

Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
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Гибель на воде

Аномальная жара продолжала подталкивать омичей к водоемам. Количество несчастных случаев увеличилось. В начале недели стало известно о гибели 14-летнего школьника на Иртыше. Ребенок купался с одноклассниками, оступился в воде и не смог выбраться.

Мы приводили статистику за неделю: утонуло шесть человек. 10 июня печальный список пополнил 46-летний мужчина из Омского района.

Происшествия на воде случались не только с людьми. 5 июня в Большереченском районе перевернулось маломерное судно. Инцидент привлек внимание транспортной прокуратуры.

И еще о последствиях жары. Кажется, высокая температура негативно влияет на эмоциональный спектр. Кондуктор пыталась высадить из автобуса женщину, которой стало плохо из-за жары. Благо, заступились водитель и пассажир.

Июньская жара бьет температурные рекорды за последние 20 лет. Мы говорим об этом подробнее.

ЧС в Омской области

Омичи продолжают дышать вредными веществами. В период аномальной жары обстановка в буквальном смысле накалялась. Метеорологи сообщали об избытке формальдегида в воздухе. Затем была информация о превышении содержания микрочастиц. Оглядываясь назад, синоптики представили итоги мая:

Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны
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Несколько дней в Калачинском районе тлела самая большая свалка в Омской области. Опасные вещества в воздухе можно было обнаружить и без специальных замеров. Однако их провели, как положено, — результаты. Спустя четыре дня пробы воздуха показали, что явных загрязнений нет.

Тем временем в Знаменском и Тарском районах загорелся лес. Крупный пожар начался из-за грозы. 8 июня стихия разгулялась: ураган, дожди и грозы на севере региона. Синоптики же предупреждали о другом опасном явлении — суховее. Если вы тоже не сразу поняли, что это значит, читайте наш материал.

Масштабное отключение воды

В начале недели нам стало известно об отключении воды в Азовском районе. Местные жители жаловались, мол, в такую жару тяжело, а еще и без воды. Далее в редакцию начало поступать все больше обращений. Без ресурса оказались сразу несколько районов Омской области.

Ситуацию к вечеру прокомментировали в минэнерго: объемы чистой воды в резервуарах снизились из-за роста потребления ресурса. На следующий день опубликовали график подачи воды, омичи вынуждены были расписать все по часам. Следственный комитет начал проверку отключения в 11 районах.

6 июня проблема добралась до Омска. Пожаловались жители нескольких домов в Центральном округе. 7 июня «Омскоблводопровод» объявил о строительстве еще одной сети.

Казалось бы, с водой разобрались, но на горизонте — новая проблема. Трое суток жители Левобережья сидели без газа. Позже отключили и абонентов Советского округа. Есть комментарий ресурсников.

Тем временем плановые отключения никто не отменял. Без воды некоторые омичи останутся 15 и 16 июня. А с 13 числа традиционное двухнедельное отключение ждет часть жителей Левого берега и Нефтяников.

Аварийные дома Омска

В среду в аварийном бараке на улице 7-й Кирпичный завод обвалился потолок. Чудом обошлось без жертв. В помещении проживала супружеская пара. Семье уже выдали ключи от двухкомнатной квартиры. А остальным жителям опасного дома пока придется ждать.

Аварийное здание на Камерном переулке наконец-то снесут. Подрядчика удалось найти с четвертой попытки.

Обрушение грозит не только жилым домам. Стало известно об угрозе, нависшей над зданием Кадетского корпуса на улице Ленина. И это не единственное образовательное учреждение, которое вызывает опасения. Школа №98 в Нефтяниках буквально разваливается. Родители опубликовали жуткие фото в социальных сетях.

Капремонт 14 омских школ не за горами. Правда, 98-й в списке нет. О сроках закрытия заведений рассуждают в мэрии. Кстати, сейчас ремонт гимназии №88 должен был быть в самом разгаре, но что-то идет не так… Вновь найденный подрядчик рискует не успеть в срок.

Благоустройство Омска

В финале — дайджест новостей о благоустройстве:

  • большая часть работников на стройке «Кварталов Драверта» оказались нелегалами, застройщик в лице «Брусники» прокомментировал задержание сотрудников;
  • подведены итоги по программе «Формирование комфортной городской среды», известно, какие территории благоустроят в 2024 года;
  • на бульваре Победы восстановят детскую площадку, которую снесли год назад;
  • благоустройство парка «Зеленый остров» завершат до конца лета;
  • в 2023 году в Омской области планируют отремонтировать шесть региональных дорог за 1,6 млрд рублей;
  • нанесением дорожной разметки в Омске займется еще один подрядчик, стоимость работ — 10 млн рублей;
  • объявлены подрядчики для ремонта городских магистралей за 700 млн рублей.
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