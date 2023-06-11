В ГИБДД омичу сломали нос, выборы губернатора Омской области, отключения воды в жару

Неделя началась с вести о трагедии на омском пляже. Очевидцы событий разместили информацию в социальных сетях. Молодой человек играл в футбол, на него упали ворота. От трав мужчина скончался. У него остались жена и двое маленьких детей. Мэр Сергей Шелест поручил разобраться в происшествии главе Кировского округа и профильному департаменту. Позже стали известны подробности: погибший повис на воротах и попытался подтянуться, конструкция не выдержала. Возбуждено уголовное дело.