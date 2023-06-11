В ГИБДД омичу сломали нос, выборы губернатора Омской области, отключения воды в жару

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:48
Последний рабочий день перед длинными выходными заполнился неожиданной новостью: бывшего сотрудника оборонно-промышленного комплекса из Омской области задержали за подозрение в шпионаже в пользу Германии. Подробности рассказываем здесь.
В этот же день — еще одно шокирующее событие. Омский полицейский пнул собаку. Она заступалась за своего хозяина, того пытались задержать. Видео разместили в соцсетях, оно вызвало волну общественного негодования.
Весна 2023 года оказалась богата на громкие происшествия и скандальные преступления. Город55 решил собрать все воедино:
Подытожим субботним скандалом. Нам стало известно, что замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю. Молодой человек пришел узнать, почему аннулированы его талоны. В распоряжении редакции оказалась аудиозапись конфликта. Пострадавший обратился в следственный комитет. Позже нам стали известны подробности. Парень продавал талоны третьим лицам, именно по этой причине разгорелась ссора с последствиями.
Неделя началась с вести о трагедии на омском пляже. Очевидцы событий разместили информацию в социальных сетях. Молодой человек играл в футбол, на него упали ворота. От трав мужчина скончался. У него остались жена и двое маленьких детей. Мэр Сергей Шелест поручил разобраться в происшествии главе Кировского округа и профильному департаменту. Позже стали известны подробности: погибший повис на воротах и попытался подтянуться, конструкция не выдержала. Возбуждено уголовное дело.
Стало известно, что выборы главы региона в 2023 году растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Даты утвердили в Законодательном собрании. Подготовка к кампании уже стартовала.
Выдвижение официально стартовало 10 июня. Областной избирком готов принимать документы на регистрацию от кандидатов. Городу55 стало известно о первом самовыдвиженце: заявку подал Юрий Александров. Ранее он уже баллотировался и в мэры, и в депутаты горсовета. Подробнее рассказываем о нем тут.
Мы продолжаем наш спецпроект «Владельцы Омской области». На этот раз расскажем об альянсе, который предавал, удачно подбирал жен и попадал в мутные истории. Вячеслав Васильев и Виталий Ольшанский объединились, чтобы заработать и стать опорой команды управленцев региона.
Аномальная жара продолжала подталкивать омичей к водоемам. Количество несчастных случаев увеличилось. В начале недели стало известно о гибели 14-летнего школьника на Иртыше. Ребенок купался с одноклассниками, оступился в воде и не смог выбраться.
Мы приводили статистику за неделю: утонуло шесть человек. 10 июня печальный список пополнил 46-летний мужчина из Омского района.
Происшествия на воде случались не только с людьми. 5 июня в Большереченском районе перевернулось маломерное судно. Инцидент привлек внимание транспортной прокуратуры.
И еще о последствиях жары. Кажется, высокая температура негативно влияет на эмоциональный спектр. Кондуктор пыталась высадить из автобуса женщину, которой стало плохо из-за жары. Благо, заступились водитель и пассажир.
Июньская жара бьет температурные рекорды за последние 20 лет. Мы говорим об этом подробнее.
Омичи продолжают дышать вредными веществами. В период аномальной жары обстановка в буквальном смысле накалялась. Метеорологи сообщали об избытке формальдегида в воздухе. Затем была информация о превышении содержания микрочастиц. Оглядываясь назад, синоптики представили итоги мая:
Несколько дней в Калачинском районе тлела самая большая свалка в Омской области. Опасные вещества в воздухе можно было обнаружить и без специальных замеров. Однако их провели, как положено, — результаты. Спустя четыре дня пробы воздуха показали, что явных загрязнений нет.
Тем временем в Знаменском и Тарском районах загорелся лес. Крупный пожар начался из-за грозы. 8 июня стихия разгулялась: ураган, дожди и грозы на севере региона. Синоптики же предупреждали о другом опасном явлении — суховее. Если вы тоже не сразу поняли, что это значит, читайте наш материал.
В начале недели нам стало известно об отключении воды в Азовском районе. Местные жители жаловались, мол, в такую жару тяжело, а еще и без воды. Далее в редакцию начало поступать все больше обращений. Без ресурса оказались сразу несколько районов Омской области.
Ситуацию к вечеру прокомментировали в минэнерго: объемы чистой воды в резервуарах снизились из-за роста потребления ресурса. На следующий день опубликовали график подачи воды, омичи вынуждены были расписать все по часам. Следственный комитет начал проверку отключения в 11 районах.
Казалось бы, с водой разобрались, но на горизонте — новая проблема. Трое суток жители Левобережья сидели без газа. Позже отключили и абонентов Советского округа. Есть комментарий ресурсников.
Тем временем плановые отключения никто не отменял. Без воды некоторые омичи останутся 15 и 16 июня. А с 13 числа традиционное двухнедельное отключение ждет часть жителей Левого берега и Нефтяников.
В среду в аварийном бараке на улице 7-й Кирпичный завод обвалился потолок. Чудом обошлось без жертв. В помещении проживала супружеская пара. Семье уже выдали ключи от двухкомнатной квартиры. А остальным жителям опасного дома пока придется ждать.
Аварийное здание на Камерном переулке наконец-то снесут. Подрядчика удалось найти с четвертой попытки.
Обрушение грозит не только жилым домам. Стало известно об угрозе, нависшей над зданием Кадетского корпуса на улице Ленина. И это не единственное образовательное учреждение, которое вызывает опасения. Школа №98 в Нефтяниках буквально разваливается. Родители опубликовали жуткие фото в социальных сетях.
Капремонт 14 омских школ не за горами. Правда, 98-й в списке нет. О сроках закрытия заведений рассуждают в мэрии. Кстати, сейчас ремонт гимназии №88 должен был быть в самом разгаре, но что-то идет не так… Вновь найденный подрядчик рискует не успеть в срок.
В финале — дайджест новостей о благоустройстве: