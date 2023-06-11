Средние зарплаты. Выгодно ли развивать малый бизнес в Омской области

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Омскстат представил данные об основных показателях работы малого бизнеса в январе — марте 2023 года. Подобные предприятия составляют 12,6% от регионального оборота, а это более 57 миллиардов рублей. Обеспечена занятость свыше 10% населения, около 52 тысяч сотрудников.
Лидирующие виды деятельности: торговля и обрабатывающие производства. Средняя зарплата в малых организациях за первый квартал года — 42 789,6 рубля. Это на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый высокий заработок у работников сферы здравоохранения и социальных услуг — более 65 тысяч рублей.