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Средние зарплаты. Выгодно ли развивать малый бизнес в Омской области

11 июня 2023, 10:54
Фото: 1MI
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Средняя зарплата в омском секторе малого бизнеса составила почти 43 тыс рублей

Статистики проанализировали показатели за первый квартал 2023 года.

Омскстат представил данные об основных показателях работы малого бизнеса в январе — марте 2023 года. Подобные предприятия составляют 12,6% от регионального оборота, а это более 57 миллиардов рублей. Обеспечена занятость свыше 10% населения, около 52 тысяч сотрудников.

Лидирующие виды деятельности: торговля и обрабатывающие производства. Средняя зарплата в малых организациях за первый квартал года — 42 789,6 рубля. Это на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый высокий заработок у работников сферы здравоохранения и социальных услуг — более 65 тысяч рублей.

На треть выше средней по области. Озвучена зарплата сотрудников омских химпредприятий
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#Статистика#Омскстат#Малый бизнес#Бизнес#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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