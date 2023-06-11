Средние зарплаты. Выгодно ли развивать малый бизнес в Омской области

Лидирующие виды деятельности: торговля и обрабатывающие производства. Средняя зарплата в малых организациях за первый квартал года — 42 789,6 рубля. Это на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый высокий заработок у работников сферы здравоохранения и социальных услуг — более 65 тысяч рублей.