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После столкновения ребенка на электросамокате и пешехода понадобилась госпитализация

11 июня 2023, 08:34
Фото: 1MI
иллюстрация
В больницу увезли подростка.

Подросток ехал на электросамокате, не поделил дорогу с пешеходом и столкнулся с ним. На место приехали медики. Несовершеннолетнего госпитализировали. Пострадавшему оказали помощь и отпустили домой. Подросток получил пару ссадин.

«Это скорее счастливое исключение из печального правила, согласно которому аварии с самокатами и падения с них заканчиваются куда более тяжелыми травмами», — отметили в региональном минздраве.

Ранее мы рассказывали о девочке, которая неудачно упала с электросамоката и едва не лишилась фаланги пальца на руке. Потребовалась операция и кожная пластика.

В Омске девочка чуть не лишилась пальца, упав с электросамоката
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#Электросамокат#Госпитализация#Минздрав#ДТП#ДТП с детьми#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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