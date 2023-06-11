После столкновения ребенка на электросамокате и пешехода понадобилась госпитализация

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Подросток ехал на электросамокате, не поделил дорогу с пешеходом и столкнулся с ним. На место приехали медики. Несовершеннолетнего госпитализировали. Пострадавшему оказали помощь и отпустили домой. Подросток получил пару ссадин.
«Это скорее счастливое исключение из печального правила, согласно которому аварии с самокатами и падения с них заканчиваются куда более тяжелыми травмами», — отметили в региональном минздраве.
Ранее мы рассказывали о девочке, которая неудачно упала с электросамоката и едва не лишилась фаланги пальца на руке. Потребовалась операция и кожная пластика.