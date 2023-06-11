Неслыханная жестокость, первый кандидат на выборы, рост цен на ЖКХ. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сегодня нам пришлось рассказывать о двух жутких инцидентах. Массовая драка возле скандального «Хмелька». Примерно 10 человек, несколько тяжелейших ударов, наличие пострадавших неоспоримо. Мы в красках описали происшествие:
Еще одна драка. На этот раз при свидетелях. Женщины накинулись друга на друга в троллейбусе. Сложно понять, кто виноват, кто прав. Мы рассказывали, как есть:
Первый кандидат зарегистрирован. Правда, официально нам это все еще не подтверждают. На пост главы региона претендует Юрий Александров. Личность с богатым и неоднозначным прошлым. Подробности:
Наши коллеги провели аналитическое исследование, чтобы выяснить, как обстоят дела со сферой ЖКХ в городах-миллионниках. Спойлер: у Омска не все так хорошо, как хотелось бы. Цены растут, сети изнашиваются. Любопытно получилось, читайте: