Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Изображение материала

Неслыханная жестокость, первый кандидат на выборы, рост цен на ЖКХ. Воскресный Омск

11 июня 2023, 14:21
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Драки в Омске

Сегодня нам пришлось рассказывать о двух жутких инцидентах. Массовая драка возле скандального «Хмелька». Примерно 10 человек, несколько тяжелейших ударов, наличие пострадавших неоспоримо. Мы в красках описали происшествие:

«Вот это жестко». Возле скандального омского «Хмелька» произошла массовая драка
Узнать подробнее

Еще одна драка. На этот раз при свидетелях. Женщины накинулись друга на друга в троллейбусе. Сложно понять, кто виноват, кто прав. Мы рассказывали, как есть:

«Выйдешь отсюда без ног». Две омички подрались в троллейбусе на глазах пассажиров
Узнать подробнее

Кандидаты на выборы губернатора Омской области

Первый кандидат зарегистрирован. Правда, официально нам это все еще не подтверждают. На пост главы региона претендует Юрий Александров. Личность с богатым и неоднозначным прошлым. Подробности:

Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты
Узнать подробнее

Сфера ЖКХ в Омске

Наши коллеги провели аналитическое исследование, чтобы выяснить, как обстоят дела со сферой ЖКХ в городах-миллионниках. Спойлер: у Омска не все так хорошо, как хотелось бы. Цены растут, сети изнашиваются. Любопытно получилось, читайте:

Омск оказался в антилидерах рейтинга городов-миллионников по уровню ЖКХ
Узнать подробнее
#Новости#Итоги дня#Омск#Омская область#Драка#Выборы#ЖКХ#Происшествия#Политика#Экономика
Подпишитесь
В ГИБДД омичу сломали нос, выборы губернатора Омской области, отключения воды в жару
Сегодня, 10:44
Главней всего погода в доме. Омичей ждут заморозки до -5, ветер и грозы
Сегодня, 09:10
Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты
Сегодня, 06:06
«Вот это жестко». Возле скандального омского «Хмелька» произошла массовая драка
Сегодня, 12:59
На пути самолета из Омска заметили неопознанный объект
Сегодня, 05:36
«Выйдешь отсюда без ног». Две омички подрались в троллейбусе на глазах пассажиров
Сегодня, 13:26