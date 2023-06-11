«Летний снег». Сколько пожаров из-за пуха произошло в Омской области

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Региональное МЧС предупреждают о возгорании тополиного пуха. Сейчас идет период цветения деревьев, «летний снег» скапливается близ хозпостроек, гаражей, во дворах домов, возле автомобилей.
Пух очень быстро горит и способен поджечь все вокруг за одну минуту, говорят спасатели. За поджог предусмотрены штрафы — от 10 тысяч рублей для гражданина, от 30 тысяч для должностного лица. Правда, виновниками подобных пожаров чаще всего становятся дети.
В МЧС обращаются к родителям: объясните ребенку, насколько опасно такое развлечение, пресекайте любые игры с поджиганием пуха. Взрослым тоже есть, над чем задуматься. Омичам рекомендуют осмотрительнее обращаться с источниками огня: не бросать спички или окурки.
В этом году «пуховых» возгораний еще не было. В 2022-м зафиксировано 45 пожаров. Напомним, в Омской области продолжает действовать особый противопожарный режим.