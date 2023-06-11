«Летний снег». Сколько пожаров из-за пуха произошло в Омской области

Пух очень быстро горит и способен поджечь все вокруг за одну минуту, говорят спасатели. За поджог предусмотрены штрафы — от 10 тысяч рублей для гражданина, от 30 тысяч для должностного лица. Правда, виновниками подобных пожаров чаще всего становятся дети.