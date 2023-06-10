В Омской области утонул 46-летний мужчина

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
В Омском районе вчера, 9 июня, в реке Камышловка утонул 46-летний мужчина. Трагедия произошла рядом с поселком Александровская Усадьба, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Стражи правопорядка напомнили о правилах безопасности на водоемах.
«Не оставляйте детей без присмотра: несовершеннолетние должны находиться у воды только под наблюдением взрослых. Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Водоемы — это не только место для отдыха, но и большая опасность. В любой момент беспечность может обернуться трагедией», — рассказали в полиции.
За прошлую неделю на реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек, среди которых двое детей. Из-за аномальной жары, стоявшей в Омской области, местные жители потянулись к водоемам, необорудованным для купания, что также становилось причиной трагедии.