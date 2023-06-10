Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Изображение материала

В Омской области утонул 46-летний мужчина

10 июня 2023, 04:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
Трагедия произошла на реке Камышловка.

В Омском районе вчера, 9 июня, в реке Камышловка утонул 46-летний мужчина. Трагедия произошла рядом с поселком Александровская Усадьба, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Стражи правопорядка напомнили о правилах безопасности на водоемах.

«Не оставляйте детей без присмотра: несовершеннолетние должны находиться у воды только под наблюдением взрослых. Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Водоемы — это не только место для отдыха, но и большая опасность. В любой момент беспечность может обернуться трагедией», — рассказали в полиции.

За прошлую неделю на реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек, среди которых двое детей. Из-за аномальной жары, стоявшей в Омской области, местные жители потянулись к водоемам, необорудованным для купания, что также становилось причиной трагедии.

За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Утонул#Утонул человек#Смерть#Омский район#Полиция#Происшествия#Омск
Подпишитесь
ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
Вчера, 11:38
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Вчера, 09:01
«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина
Сегодня, 06:09
Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю
Сегодня, 02:05
«Лавинообразное обрушение». В центре Омска может рухнуть здание Кадетского корпуса
Сегодня, 04:30
Показатели превышены в 2 раза. В воздухе Омска обнаружили превышение ПДК микрочастиц
Сегодня, 03:16