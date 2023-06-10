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В Омской области пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку

10 июня 2023, 05:14
Фото: 1MI
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ДТП произошло поздно вечером в селе Первотаровка Исилькульского района.

Вчера, 9 июня, в Исилькульском районе Омской области пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 23:00.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 68-летний мужчина ехал за рулем «ВАЗ-2107» по улице Центральная в селе Первотаровка. При повороте на улицу Украинская он вылетел на встречку и сбил девочку, которая ехала на велосипеде.

В результате, ребенка отвезли в больницу. Выяснилось, что водитель автомобиля был пьян, на него составили протокол. Проводится проверка.

Еще одно ДТП с ребенком произошло вчера в Омске на Левом берегу. 66-летний водитель на Suzuki Grand Vitara ехал по улице Крупской в сторону улицы Перелета. В районе дома №7 при повороте налево он наехал на ребенка. Девочку отвезли в больницу.

В Омске на Левобережье водитель сбил 9-летнюю девочку на переходе
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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Пострадал ребенок#Травма#Авария#Полиция#Происшествия#Омская область#Исилькульский район
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