В Омской области пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Вчера, 9 июня, в Исилькульском районе Омской области пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 23:00.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 68-летний мужчина ехал за рулем «ВАЗ-2107» по улице Центральная в селе Первотаровка. При повороте на улицу Украинская он вылетел на встречку и сбил девочку, которая ехала на велосипеде.
В результате, ребенка отвезли в больницу. Выяснилось, что водитель автомобиля был пьян, на него составили протокол. Проводится проверка.
Еще одно ДТП с ребенком произошло вчера в Омске на Левом берегу. 66-летний водитель на Suzuki Grand Vitara ехал по улице Крупской в сторону улицы Перелета. В районе дома №7 при повороте налево он наехал на ребенка. Девочку отвезли в больницу.