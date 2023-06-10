В Омской области пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку

Как рассказали в Госавтоинспекции, 68-летний мужчина ехал за рулем «ВАЗ-2107» по улице Центральная в селе Первотаровка. При повороте на улицу Украинская он вылетел на встречку и сбил девочку, которая ехала на велосипеде.