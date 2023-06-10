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В Омске планируют отремонтировать фасад театра драмы

10 июня 2023, 08:11
Фото: Город55
Омская драма в следующем году отметит 150-летний юбилей
Также в течение нескольких месяцев в театр поступит постановочное освещение и зрительские кресла для камерной сцены.

В Омске планируют отремонтировать фасад и кровлю театра драмы, который в 2024 году отметит 150-летний юбилей. В настоящее время региональный минкульт решает финансовые вопросы, сообщили 10 июня в пресс-службе ведомства.

«Сегодня региональным минкультом прорабатывается вопрос с министерством культуры Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта на здании театра. Планируется провести работы на фасаде и кровле здания» — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Также в течение нескольких месяцев в театр поступит постановочное освещение и зрительские кресла для Камерной сцены. Уже сейчас в омскую Драму привезли звуковое оборудование на сумму 7 млн рублей по нацпроекту «Культура».

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#Евгений Игишев#Омск#Драматический театр#Омский академический театр драмы#Ремонт#Минкульт#Юрий Трофимов#Город
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