В Омске планируют отремонтировать фасад театра драмы

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Омске планируют отремонтировать фасад и кровлю театра драмы, который в 2024 году отметит 150-летний юбилей. В настоящее время региональный минкульт решает финансовые вопросы, сообщили 10 июня в пресс-службе ведомства.
«Сегодня региональным минкультом прорабатывается вопрос с министерством культуры Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта на здании театра. Планируется провести работы на фасаде и кровле здания» — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Также в течение нескольких месяцев в театр поступит постановочное освещение и зрительские кресла для Камерной сцены. Уже сейчас в омскую Драму привезли звуковое оборудование на сумму 7 млн рублей по нацпроекту «Культура».